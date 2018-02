“Para ti, nascida em Portugal, a liberdade e o orgulho patriótico são coisas que ninguém negou, pelo menos à tua geração”

A festa começou sexta-feira à noite, à meia-noite, no bar Zanzi, no centro de Pristina. É um dos bares mais famosos da capital do Kosovo e estava quase irrespirável: juventude, suor, cigarros, expectativa e patriotismo, tudo em inebriantes quantidades. O bar Zanzi é uma cave e uma cave com história. Aqui se reuniam membros da oposição estudantil às imposições sérvias, antes de a cave se tornar um bar. Hoje ainda é o sítio preferido de ativistas como Jeta Berisha, que cada vez que passa uma música daquele hip hop americano cheio de mulheres seminuas e dinheiro a cair do tecto se lança num chorrilho de queixas sobre “o sexismo que não há meio de passar de moda”. Jeta fala aos gritos, a tentar vencer os decibéis de uma coluna que está mesmo ao nosso lado e quando a música pára ela fica a distribuir lições de estudos do género para toda a gente ouvir. Como uma das mais conhecidas feministas de Pristina e organizadora daquele que será o maior festival feminista dos Balcãs, se há coisa a que está habituada é a fazer-se ouvir. Não há vergonha nela, há memórias. A banda de músicos da casa interrompe o DJ para cantar uma versão de “Primavera em Pristina” do famoso cantor albanês kosovar Sabri Fejzullahu. Todos abraçados e todos a cantar, os jovens de Pristina:

“Este calor não pode ser esquecido

O calor da Primavera chegou a Pristina

Tu e eu, dois cantores

a lançar versos para o futuro,

em Pristina”

Não se sabe se Fejzullahu escreveu isto sobre uma mulher ou sobre um ideal mas os protestos contra o domínio sérvio aconteciam sempre em março, quando começava a primavera. Durante os anos em que os sérvios dominaram o Kosovo, os albaneses criaram toda uma estrutura institucional paralela. “Tinha de ser, não é? Tínhamos de estudar de alguma forma. Aqui era assim: ou te dizias fiel a um povo que te oprimia e aí podias ter sorte de ter um emprego - e, mesmo assim, não um grande emprego - ou então criavas as tuas próprias instituições na clandestinidade. Eu estudei num apartamento, eu e milhares de albaneses”, conta Faruk Isaku, um albanês ex-NATO que conheceu a sua mulher, Dala Ali, numa missão no Sudão. As duas filhas, cabelos rebeldes, pele castanha clara, estão entretidas a experimentar chapéus com a bandeira do Kosovo e agitam uma bandeira da Albânia numa mão e do Kosovo na outra. Dois anos depois da independência voltaram ao Kosovo, já casados, voltaram ao país.

“O progresso deste país é impressionante, não está tudo igual como muitos dizem. Algumas coisas foram destruídas pela guerra, mas o que é mesmo diferente é a liberdade de ir a qualquer lado, simplesmente pedir um documento ou inscrever as miúdas numa escola. Não tenho de me preocupar se serão atacadas por serem apanhadas a falar a língua delas”, diz Faruk. Dalia, com caracóis pintados de vermelho e um sorriso enorme e reluzente, diz que dez anos depois da independência a principal diferença é “a sensação de que finalmente sentimos a possibilidade tangível de que este projeto, este país, não é apenas uma coisa periclitante, que pode cair de novo em mãos estrangeiras, mas antes um Estado mesmo, com os seus problemas mas que são nossos para resolver”. Mas Faruk não está completamente de acordo: “Acabou a imposição de um regime pelas armas mas continuamos isolados. Com um passaporte do Kosovo eu posso ir à aldeia dos meus pais, à Turquia e à Albânia, porque de resto mais nada. Parece que finalmente há acordo com Montenegro em relação à fronteira mas ainda resta o problema da resolução do crime organizado e da corrupção”. De ativista nos tempos de estudante a militar do Exército do Libertação do Kosovo e depois no Sudão, Faruk, um homem enorme de olhos verdes e cabelo louro, diz que entende que haja uma economia paralela (que representa quase 30% do PIB do país): “Se um governo exige a uma empresa quase um segundo salário por cada trabalhador nos mais diversos impostos, então o segundo que a empresa contratar não vai ser oficial”.

No meio da Avenida Madre Teresa de Calcutá mal se circula. É como um torniquete. Hoje, além das bandeiras nas ruas, há bandeiras nos carros, nos táxis e nas mãos de toda a gente. Há crianças enroladas nelas. Uma bandeira cobre toda a parede do edifício do governo e uma outra, da Albânia, que apesar de estar num prédio habitacional um pouco mais afastado do centro, faz toda a gente virar a cabeça por ser em cetim e brilhar tanto ao sol. Imagens da fronteira da Albânia com o Kosovo, filmadas com um drone de manhã, mostravam uma fila de quilómetros para entrar no país para as celebrações. As autoridades estimam que cerca de 80% das pessoas que enchem estas ruas de bandeiras e cachecóis tenham vindo de outras partes do Kosovo e da Albânia. Há uma fronteira que os separa mas não há mais nada. E com políticos jovens e cativantes como Albin Kurti a propor abertamente um referendo à junção dos dois países, numa espécie de ressurreição do sonho da Grande Albânia, a identidade do Kosovo como parte da nação albanesa não será posta em causa num futuro próximo.

Kosovar Luka tem 22 anos e vende livros numa das dezenas de pequenos caixotes de um metro quadrado feitos de vidro e madeira onde, ao longo de toda a avenida, se podem comprar livros a preços bastante acessíveis. Está lá dentro a fumar com um termoventilador ligado. Abre-nos o vidro e põe apenas a cabeça de fora. Normalmente é assim que funciona: como o espaço só tem um metro quadrado, os livros que cada vendedor tem estão todos expostos, não há mais prateleiras por trás. Quem passa e olha, se bater no vidro ou acenar, é porque já sabe o que quer. Dizemos ao que vimos e ele manda-nos entrar. Estamos numa espécie de montra para a avenida principal da cidade e Kosovar começa a mostrar-nos os livros que leu, são quase todos. Estudou até ao 12º e não continuou porque não reconhece no sistema de educação superior uma ferramenta: “Seria interessante que o governo entendesse que é importante resolver o problema dos vistos. As oportunidades são totalmente diferentes lá fora. Podes ter independência, uma vida, dinheiro para a tua família, um plano. Um plano é essencial. Aqui não sei se amanhã a fábrica onde o meu irmão trabalha fecha porque alguém não pagou o suborno da semana”.

“KOSOVA! KOSOVA! KOSOVA!”, ouve-se no meio da multidão. É a voz esganiçada de uma criança. Em breve toda a gente está à volta de Milazim e do seu neto Ibrahim. Tem 58 anos e traz um chapéu verde com um pin do Exército de Libertação do Kosovo. “O meu neto só sabe dizer ‘pai’, ‘mãe’ e ‘Kosova’”, diz Milazim, que rapidamente se afasta quando aparecem as câmaras de televisão.

Algum do idealismo que havia em cada albanês acabou por esmorecer, dando lugar a duas metades: uma de medo, outra de pragmatismo. Um dos vendedores, que prefere não dar o nome por não ter “coisas boas para dizer”, diz que “tens de fazer o que tens de fazer, tanto na guerra como agora”. Isso é o quê? Num inglês sem artigos definidos, tempos ou declinações verbais, conjunções ou preposições: “Vender tabaco dia, amendoins noite, conduzir noite, conduzir táxi ilegal”. O governo “ganha dinheiro e não faz mais nada”.

As três irmãs Gashi estão mais otimistas. “O momento da independência foi tão emocionante. Ao mesmo tempo foi muito confuso. Pensámos que talvez não fosse real, depois de tanta coisa. Foi uma caminhada penosa, pusemos tudo de nós naquele dia e claro que estávamos superfelizes. Mas hoje ainda estamos mais”, diz Krenare, que tem “quase 25”. Enquanto alguns reagem com frustração e descrença quando o assunto é a evolução do país nos últimos dez anos, Krenare diz que o progresso está “à vista de todos”. Os obstáculos são maiores para os mais jovens porque “ainda estão reféns atrás de fronteiras que na Europa já não significam nada, aqui sim”.

Krenare e Besarta não esquecem a sensação permanente de medo. Leuntia, que tinha 10 anos há dez anos, não ficou tão “escaldada pela guerra”, palavra sua. “Nós crescemos com a sensação de não pertencermos a nós mesmos. Para ti, nascida em Portugal, a liberdade de movimento, a liberdade de expressão e o orgulho patriótico são coisas que ninguém negou, pelo menos à tua geração.”

A família nuclear das irmãs Gashi não sofreu muito com a guerra mas há sobrinhos desaparecidos. Num conflito que acabou já perto de 2000, algumas famílias ainda falam dos “desaparecidos” como se houvesse uma possibilidade de que um dia possam aparecer. Um estudo do Comité Internacional para os Desaparecidos mostra que das 4.500 pessoas dadas como desaparecidas, mais de 1.600 ainda não foram localizadas. “Temos de nos afastar da guerra e de ser governados segundo o legado de guerra e as feridas de guerra e os inimigos de guerra. Já deves ter ouvido isto 30 vezes de várias pessoas mais novas, mas não dá para explicar. Tudo melhorava se tanto a Sérvia como o Kosovo entendessem que há um futuro à frente destes jovens que eles não têm o direito de roubar”, diz Besarta, que tinha 18 anos no dia 17 de fevereiro de 2008. Nem Besarta, que é advogada, nem Krenare, que trabalha numa organização de promoção das relações entre as diferentes comunidades do país, querem sair de vez. “Só quero poder viver um tempo lá fora e viajar como todos os jovens europeus têm oportunidade de aprender e conhecer e estudar outras culturas”, diz Besarta.

Sopra uma rajada de vento forte e Besarta diz que, no dia da declaração de independência em 2008 estava um frio terrível, coisa que toda a gente assinala quando os jornalistas lhes pedem que desarranjem as suas memórias. Estavam menos 15, menos 17, menos 14, menos 18. Anda por estes valores. Hoje está um dia de Primavera.