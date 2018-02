“A minha mãe, as minhas tias e a minha avó largaram fogo à própria casa”

Pristina está coberta de bandeiras. A do Kosovo, com as suas estrelas brancas em fundo azul a fazer lembrar o amor até agora platónico do pequeno país com a União Europeia; e a da Albânia, um pouco mais beligerante - a águia de duas cabeças negra em fundo vermelho era o brasão de Gjergj Kastrioti Skanderbeg, um líder albanês do século XV que esteve à frente da revolta contra o Império Otomano. Uma estátua desse mesmo herói domina a praça onde termina a avenida principal da capital.

Novos símbolos precisam-se. Os jovens albaneses no Kosovo têm sonhos. E, na sua ideia, é a União Europeia que os fabrica, espalhando depois sucursais na Suíça, na Alemanha, no Reino Unido ou por qualquer outro país onde haja emprego. No Kosovo, mais de 50% das pessoas com menos de 24 anos estão desempregadas. É uma tragédia para um país onde quase o mesmo número tem menos de 25 anos. Em Pristina, a capital, a média de idades é 28 anos.

As ruas parecem uma cidade universitária na recepção ao caloiro. Grupos de adolescentes caminham pela principal avenida de Pristina, a Avenida Madre Teresa de Calcutá, uma albanesa da Macedónia da qual muito se orgulha este país, apesar de a maioria dos albaneses serem muçulmanos. “O país é laico e bem laico”, diz Almira Abraziba, que, com 28 anos, é “uma idosa”, diz, apontando para os grupos de adolescentes que passam por nós na avenida. São cinco da tarde e nas esplanadas que se atropelam nos passeios já se veem copos de cerveja. Homens de gravata com nó lasso já no fim do dia de trabalho bebem copos de vinho tinto e comem as suas azeitonas e as suas tostas de mozzarella com pesto. Bebe-se álcool sem problemas e, apesar do frio, as mulheres vestem minissaias e meias de vidro. O que é que distingue esta rua de uma qualquer artéria cem Roma? Nada. Os jovens de Pristina sentem-se tão ocidentais como os italianos ou os franceses. Para eles, foi a NATO que os salvou quando, em março de 1999, decidiu intervir contra os sérvios que então mantinham a maioria albanesa subjugada. Depois da NATO veio a ONU e vieram as missões de estabilização da União Europeia e muitos não veem a hora de se irem juntar ao grande sonho europeu.

Almira, como tantos, tantos jovens no Kosovo, tem família emigrada na Europa. Foram eles que lhe pagaram o curso de Filosofia, que é uma paixão mas “uma escolha parva”. Então? “Eu aprendi filosofia em albanês, para que é que me serve filosofia em albanês?” Talvez para ficar aqui e integrar um novo governo, sugerimos. “Eu gostava de ficar, porque acredito mesmo que, em breve, a minha geração terá as rédeas deste país nas mãos e o nosso parlamento deixará de ser dominado por ex-comandantes sem estudos. Mas só tive trabalhos temporários e isso é frustrante na minha idade.” Almira é dura com a classe política do Kosovo porque não acredita que eles representem as aspirações de uma geração que “ou já esqueceu ou quer esquecer a guerra, independentemente das coisas horríveis que aqui se passaram”. As coisas horríveis estão bem documentadas e a sua família sofreu bastante durante a guerra. “A minha mãe, as minhas tias e a minha avó largaram fogo à própria casa e esconderam-se nos escombros. O meu pai era membro do Exército de Libertação do Kosovo e jurou que nunca nos ia contar nem o que lhe fizeram nem o que fez aos outros.” Desde que terminou os estudos, Almira ajuda a mãe, que cozinha para fora, e dá aulas de inglês “básico” aos seus amigos que querem ir trabalhar para fora.

A maioria dos partidos do Kosovo ainda são dominados por membros da luta contra o domínio sérvio. Tanto o primeiro-ministro, Ramush Haradinaj, como o presidente, Hashim Thaçi, são ex-comandantes do Exército de Libertação do Kosovo. Enquanto ambos tentam impedir a aprovação no Parlamento da criação de um Tribunal Especial em Haia que julgue os crimes de guerra da guerrilha, uma lista começou a circular com nomes de pelo menos 60 membros do grupo armados que podem vir a ser chamados. Entre eles está o irmão do primeiro-ministro.

Um dos maiores problemas do Kosovo são as acusações de corrupção que recaem sobre a classe política e judicial: adjudicações duvidosas, privatizações que muito analistas consideram danosas mas que foram feitas mesmo assim e uma sistema judicial em que os cidadãos não confiam. Segundo um estudo de 2016 do Instituto Riinvest de Pristina, 17,3% dos cidadãos já foram confrontados com um pedido direto de dinheiro para terem acesso a um serviço. Quase quatro em cada dez cidadãos dizem conhecer casos em que houve dinheiro envolvido na decisão de um juiz. Um dos casos estudados pelo Riinvest, em parceria com a União Europeia, diz respeito à privatização da energia. O Departamento de Regulamentação do Mercado de Energia subiu o preço da electricidade em 10% poucos dias depois da privatização.

“O desânimo com as elites é mais que óbvio e os jovens têm razão, isto está a mudar, dou cinco, sete anos até que este sistema dominado por ex-militares seja substituído. Os jovens do Kosovo, que são imensos, estão a votar em alternativas, como o Vetëvendosje [autodeterminação em albanês], que nas eleições de 2017 foi o partido mais votado. A oposição teve de se coligar toda para os impedir de entrar no governo, individualmente os partidos tradicionais viram o seu voto descer consideravelmente”, diz Naim Rashiti, professor de Relações Internacionais na Universidade de Pristina e diretor do Centro de Pesquisa para a Política nos Balcãs. Da janela do seu escritório vê-se o tal mar de bandeiras. Os vendedores de rua estão a montar as suas bancas. Ontem não havia tantos. Trazem autênticos arsenais: de réplicas dos pins que os militares albaneses usavam nos seus bonés verde-azeitona durante a guerra, livros, peluches, ukeleles com a bandeira do Kosovo pintada na madeira, fotos dos principais comandantes e quadros com o mapa do Kosovo feitos da junção de centenas de partículas de diferentes tipos de rochas.

Almira está bem arranjada, as unhas de gel rosa-velho, ondas perfeitamente definidas num S de vários tons de louro, calças de ganga rasgadas com meias de rede por baixo e um casaco verde-militar com um enorme tufo de pelo à volta do capuz. Interrompe a conversa para exclamar que “WOW!, o Kosovo e o Montenegro concordaram finalmente na demarcação da fronteira, estamos a poucos meses da abertura das fronteiras!”. O presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, disse que o parlamento irá agora retificar o acordo mas esta é uma questão controversa. Por causa de uma discórdia de cerca de oito mil hectares, o Vetëvendosje quis impedir que a lei passasse lançando gás lacrimogéneo no Parlamento e lançando o seu número crescente de apoiantes para as ruas.

Construir, ora pois. E ri-se

Ard Jashari é um estudante de mestrado em engenharia civil. Tem 25 anos, livros debaixo do braço, gorro verde seco, casaco de ganga com pelo branco estilo vintage da Levi's. Estamos no Half Half, um café no centro da avenida cheio de candeeiros feitos de vidro fosco, pendurados a diferentes distâncias do teto, mesas de madeira compridas e vários computadores abertos sobre elas. Jashari começa por dizer que a casa onde ele vive é quase como a bandeira do Kosovo, uma estrela por cada comunidade. Na casa dele vive um servo, dois albaneses e um turco. “As pessoas que nos dirigem ainda falam de guerra, de divisões, ainda falam dos sérvios como o inimigo e tanto em Pristina como em Belgrado há claramente elites militares que ainda vivem naquela altura em que se sentiam importantes. Eles não são heróis. Claro que nem tudo está bem mas eu tenho um sérvio com um dos melhores amigos, falamos de tudo, incluindo do passado, sem ódio.”

Com a família toda na Alemanha e mais uma parte de parentes afastados na Suíça e em França, Ard podia estar lá com eles e diz que pensa nisso todos os dias mas também admite que quer “estar cá para construir qualquer coisa, por exemplo ao lado do Albin Kurti”. Declara assim, sem estarmos a falar de política, a lealdade ao líder do partido que lançou gás lacrimogéneo no Parlamento. “Precisamos de pessoas que sejam intelectuais, não snobs mas que tenham alguma ideia do que esta enorme camada jovem pode realizar. Quantos países europeus podem dizer que têm uma mão de obra tão jovem e cada vez com mais educação superior?”

Aqui lembramo-nos de algo que Naim Rashiti partilhou connosco: “Há que construir instituições que orgulhem os cidadãos e que façam cumprir este Kosovo que ainda agora começou mas que já não tem muita margem para falhar se o sonho é a Europa”. Partilhamos com Ard esta ideia do professor. “Construir, ora pois, vão ser precisos engenheiros civis.” E rir-se.