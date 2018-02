Uma ideia diferente para lembrar o que não querem que seja esquecido

Passaram oito meses desde que a torre Grenfell ardeu. O edíficio, localizado na capital britânica, com 120 apartamentos e entre 400 e 600 moradores, ardeu por completo e morreram 71 pessoas. Ainda não existem suspeitos para o que aconteceu e o grupo britânico Justice 4 Grenfell, que pede justiça às vítimas, fez questão de lembrar o que não pode ser esquecido de uma forma original: inspirou-se no filme “Três Cartazes à Beira da Estrada” e alugou três carrinhas que tinham no reboque cartazes pintados a vermelho com as frases “71 pessoas mortas”, “e nenhuma detenção?”, “como assim?”. As carrinhas circularam pelas zonas mais centrais de Londres e o objetivo era claro: relembrar as pessoas do que aconteceu.

Yvette Williams, co-fundadora do grupo, disse que os membros desta campanha foram abordados por uma agência de publicidade, que teve a ideia de imitar o filme nomeado para sete óscares. “Quando vi o filme, uma das coisas que me deixou boquiaberta foi que é realmente importante manter um assunto destes público. Sentimos que esta campanha foi muito poderosa”, disse à BBC.

As três carrinhas que continham os cartazes começaram a circular pelas ruas de Londres às 7h locais (5h em Lisboa) desta quinta-feira e circularam pelo Parlamento de Westminster, a London Bridge e a Catedral de São Paulo, três locais da cidade emblemáticos.

A polícia londrina disse que a investigação ao incêndio do ano passado continua em curso e que não foram feitas, até ao momento, detenções porque não existem provas suficientes para tal. Mas assegurou que está a fazer de tudo para trazer justiça às vítimas e que não vai poupar quem cometeu o crime.

O inquérito ao caso da Torre Grenfell foi aberto formalmente em setembro do ano passado. Nos dias 21 e 22 de março vão ser ouvidas mais pessoas para que os advogados possam rever o progresso do caso.

Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation

No filme, os três cartazes são colocados numa rua na cidade de Ebbing, no Missouri, a pedido de Mildred Hayes, mãe de Angela Hayes, que morreu numa noite em que regressava a casa sozinha. Foi violada, espancada e queimada viva. Mildred está revoltada por nada se fazer devido à incompetência da polícia, que “está mais empenhada em torturar negros” e decide colocar três cartazes que dizem “assassinada enquanto era violada”, “e nenhuma detenção?”, “como assim, chefe Willoughby?” para que as autoridades locais façam algo.