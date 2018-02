“Tortura e pressão psicológica”: há quase 700 dias que Nazanin está presa no Irão

Dificuldades a andar, respirar e a falar. Insónias, ataques de pânico, stress pós-traumático e pressão psicológica. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, uma jornalista da Reuters, passou por isto tudo desde que está presa no Irão. Há 683 dias que a mulher de 39 anos com dupla nacionalidade (britânica e iraniana) vive aquilo a que o seu marido apelida de um “pesadelo” na prisão por estar a ser vítima de tortura por acusações que não foram provadas. Richard Ratcliffe acusou as autoridades iranianas de tortura e enviou esta quarta-feira uma carta às Nações Unidas a pedir para intervirem no caso da sua mulher, que foi submetida a um “catálogo de abusos”.

Nazanin foi acusada de espiar o governo iraniano e foi detida em abril de 2016 no aeroporto de Teerão no momento em que ela e a sua filha Gabriella se preparavam para regressar ao Reino Unido depois de umas férias no Irão, local onde vivem os pais da jornalista.

Na carta, escrita com a ajuda da organização britânica de direitos humanos Redress, Richard descreve as condições em que Nazanin está desde que foi detida. “Enquanto estas torturas são investigadas, a minha mulher merece ser tratada com respeito e dignidade e as Nações Unidas têm de dialogar com o Reino Unido para que sejam dados passos para protegê-la ”, exige.

O marido da jornalista continua a carta afirmando que ela teve tantos períodos de depressão e raiva que o psiquiatra que a acompanha teve de aumentar as doses de medicação que toma, para que os sentimentos negativos que tem possam passar.

44 dias numa solitária com um metro e meio de largura

De acordo com a BBC, Nazanin contou ao marido que foi mantida numa solitária com um metro e meio de largura durante 44 dias na prisão de Kerman, no Irão. Não havia janelas e a luz natural não entrava. O marido escreveu que houve um dia em que Nazanin não aguentou e caiu sem força e teve de ser levada para a clínica prisional por outros reclusos. Não conseguia falar porque estava a ter um ataque de pânico.

A mulher acusa as autoridades daquele país de a usarem como um “isco de negociação” para receberem 506 mil euros de uma dívida que remonta à decada de 70.

Durante 37 dias, não pôde ver a sua família - nem a filha de 21 meses, Gabriella. “Isto é grave porque, nessa altura, a nossa menina ainda precisava do leite da mãe”, afirmou Richard. Quando foi possível tornar a visitá-la na prisão, a família deparou-se com uma situação inesperada porque Nazanin não conseguia levantar-se da cadeira sozinha. Estava fraca ao ponto de precisar de ajuda.

Nazanin foi, entretanto, transferida para a prisão Evin, em Teerão, onde foi submetida a um longo período de solitária - desde junho de 2016 até ao dia de Natal do mesmo ano. E aqui, novamente, sem janela ou luz natural. Era-lhe permitido “exercitar as pernas” duas vezes por dia mas, durante estes períodos, tinha de ter os olhos vendados. Desde o momento em que saía da cela até tornar a entrar.

Um acordo para a libertação de Nazanin

Além disso, a jornalista foi submetida a “pressão psicológica” pelas autoridades na prisão. A carta alega que a polícia dizia a Nazanin que iria ser libertada em junho de 2016 para poder festejar o aniversário da filha em casa. No entanto, foi transferida para outra prisão e proibida de poder ligar-lhes. “Ela não pode falar abertamente sobre o tratamento que tem recebido na prisão, mas cabe-nos pedir ao governo britânico que negoceie um acordo com o Irão.”

Em novembro do ano passado, Boris Johnson, secretário dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, deslocou-se ao Irão para pedir a libertação de Nazanin, mas cometeu um erro que complicou o caso da britânica naquele país: afirmou que ela estava no Irão para treinar jornalistas quando estava, de facto, de férias. Boris Johnson já pediu desculpa pela lacuna.

Segundo o “The Guardian”, o caso deixou de pertencer às autoridades locais e está agora na posse do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano. O governo iraniano nega qualquer ato de abuso ou tortura e insiste que Nazanin foi tratada “devidamente” e de acordo com o processo judicial que está em causa.