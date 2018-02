Morgan Tsvangirai: de mineiro ativista a líder da oposição do Zimbabué

Desafiou várias vezes o antigo presidente Robert Mugabe nas urnas, mas foram mais as vezes em que perdeu do que ganhou - e não é claro que tenha sido por sua causa. Em 2008, venceu a primeira volta das presidenciais e juntou-se a um governo de unidade nacional durante o qual assumiu funções de primeiro-ministro. Morgan Tsvangirai, descrito como “um verdadeiro democrata” e “uma inspiração”, morreu esta quarta-feira, vítima de cancro.

A maior luta de Morgan Tsvangirai e que durou quase 20 anos, desde que fundou o partido Movimento para a Mudança Democrática (MDC), foi a luta política contra o antigo presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, destituído em 2017, e isso foi reconhecido pela maioria daqueles que se pronunciaram sobre a sua morte, esta quarta-feira: “É triste para mim anunciar que perdemos o nosso ícone e lutador pela democracia”, disse Elias Mudzuri, um dos vice-presidentes do MDC, numa mensagem publicada no Twitter. Na mesma rede social, Temba Mliswa, deputado independente, referiu-se Morgan Tsvangirai como um “verdadeiro democrata que se opôs sem medo ao regime de Mugabe e por isso foi uma inspiração para muitos”. Já David Coltart, um dos fundadores do MDC, descreveu o antigo primeiro-ministro como “um dos gigantes da longa batalha para trazer a democracia ao Zimbabué”. “Irei lembrá-lo pela sua coragem, humildade, humor e determinação incansável”.

Morgan Tsvangirai tinha 65 anos e morreu vítima de cancro do cólon - de que sofria há dois anos - numa clínica em Joanesburgo, África do Sul. Nascido em 1952 na região de Buhera, na antiga Rodésia do Sul, e o mais velho de nove irmãos, Morgan Tsvangirai deixou a escola quando tinha 16 anos para ajudar a sua família. Começou então a trabalhar nas minas, juntando-se aos ativistas daquela classe e assumindo, pouco tempo depois, um dos cargos mais altos do Sindicato dos Mineiros do Zimbabué. Em 1998, foi eleito secretário-geral do Sindicato do Comércio (ZCTU) e em 1999 fundou o Movimento para a Mudança Democrática. Embora fortemente influenciado pelo movimento sindical, o partido incorporou a Igreja, as empresas, organizações de mulheres e estudantes, e outros grupos, recorda o “Guardian”.

Em 2000, nas eleições parlamentares, e depois em 2002, nas presidenciais, Morgan Tsvangirai esteve perto de chegar ao poder, ajudado pelo contexto de caos económico criado pelo então presidente Robert Mugabe. O líder da oposição e o seu partido convocaram uma série de greves nacionais, assumindo-se como a voz dos descontentes e insatisfeitos. De facto, a política de repressão de Mugabe viria a ajudar a cimentar a reputação de Tsvangirai como um homem corajoso. Imagens do líder da oposição a ser espancado pela polícia, em 2007, quando participava num encontro considerado ilegal pelas autoridades, foram divulgadas em todo o mundo.

O MDC venceu a primeira volta das eleições presidenciais de 2008 - consideradas pela oposição e confirmadas pela Human Rights Watch como uma “fraude”, dada a alegada manipulação do processo eleitoral e práticas de violência e tentativas de intimidação - e acabou por juntar-se a um governo de unidade durante o qual assumiu funções de primeiro-ministro até às eleições de 2013, de que Mugabe viria a sair vitorioso.

A morte de Morgan Tsvangirai, esta quarta-feira, acontece nas vésperas das primeiras eleições desde que Robert Mugabe foi destituído do cargo de presidente do Zimbabué, e isso traz desafios extra ao seu partido, que já se encontrava dividido desde que a doença do seu líder foi tornada pública, em 2016 e que tem agora de escolher um novo líder para disputar o poder contra a União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), partido atualmente no poder e fundado por Mugabe.

Segundo Piers Pigou, analista do International Crisis Group, a morte de Morgan Tsvangirai irá forçar o MCD a convocar uma reunião de emergência para resolver as “diferenças” que existem atualmente entre os três vice-presidentes do partido. “A sua doença deixou a dinâmica interna num impasse, por isso talvez possa agora haver uma resolução”.