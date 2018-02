Kim Cattrall responde a Sarah Jessica Parker: “Tu não és minha amiga”

Sarah Jessica Parker, a protagonista de “O Sexo e a Cidade”, enviou as condolências a Kim Cattrall pela morte do irmão e a atriz respondeu num tom ofendido, exigindo que a colega pare de “explorar a tragédia” que vive atualmente.

Kim Cattrall, que personificou a extrovertida Samantha na série, deu a notícia da morte do irmão no passado domingo através das redes sociais. Chris Cattrall, de 55 anos, foi encontrado morto numa propriedade sua no Canadá, depois de estar há varios dias desaparecido.

Depois de saber do sucedido, Jessica Parker enviou-lhe uma mensagem: “Querida Kim, todo o meu amor e sinceras condolências por este momento”. Kim respondeu-lhe através do Instagram:“Deixa-me ser clara, se é que não fui já. Tu não és da minha família, tu não és minha amiga. Deixa de explorar a nossa tragédia para pareceres uma boa menina”.

E continua a publicação dizendo que aquela mensagem a relembra do quão cruel Parker foi na época em que trabalhavam juntas na série e coloca um artigo do “New York Post” que explica a razão de, atualmente, não se darem bem. Segundo a atriz, a relação entre ambas começou por correr mal devido a “inveja, rivalidades e dinheiro”.

Segundo o artigo, Kim Cattrall era a estrela de “O Sexo e a Cidade” na altura em que estreou porque já tinha protagonizado filmes como “Mannequin” e “Big Trouble in Little China” e porque a personagem dela ganhava destaque por ser uma “comediante natural na melhor forma possível” que roubava as atenções das outras atrizes. E foi aí que as tensões começaram porque era Carrie quem deveria ter o maior destaque por ser a protagonista.

Jessica Parker não teceu qualquer comentário em relação à publicação de Cattrall.