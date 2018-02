Trump quer castigar Caracas

A primeira viagem do secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, aos principais aliados da América Latina visou afinar estratégias de pressão sobre o regime de Nicolás Maduro. O chefe da diplomacia de Donald Trump começou no México e terminou na Jamaica, mas foi nas escalas sul-americanas (Argentina, Peru e Colômbia) que analisou eventuais novas sanções.

Na reunião com o Presidente argentino, Mauricio Macri, Tillerson avaliou um eventual embargo ao petróleo que os Estados Unidos compram à Venezuela. A medida poderia agravar a situação humanitária na Venezuela, algo que ambos os governos disseram querer evitar. Macri garantiu que “a medida tem o apoio dos países da região”.

Na escala seguinte, Tillerson conversou com o Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, sobre “possíveis ações para a Venezuela voltar à sua Constituição legal” e “aliviar o sofrimento dos venezuelanos”. Na Colômbia, indicou a Juan Manuel Santos que os Estados Unidos ponderam encaminhar para os venezuelanos que fugiram para a Colômbia a ajuda humanitária que seria destinada à Venezuela, mas que não tem sido possível entregar. Calcula-se que os emigrantes atingirão o milhão até meio deste ano.

Maduro concluiu que a viagem de Tillerson à região “fracassou”, já que o embargo “foi rejeitado pelos governos de direita”. “Há muita gente no mundo disposta a comprar o nosso petróleo. Não dependemos dos EUA”, avisou.

Equador derrota Correa

No domingo, um aliado de Maduro sofreu uma derrota estrondosa: o ex-Presidente equatoriano Rafael Correa. Um referendo promovido pelo seu sucessor, Lenín Moreno, há oito meses no cargo, deu-lhe a legitimidade de que precisava e enterrou as ambições de Correa (que governou de 2007 a 2017) de voltar ao poder em 2021. As sete perguntas obtiveram, em média, 68% de votos “sim”. Os cidadãos acabaram com a reeleição indefinida (64,2%) aprovada no mandato de Correa, impedindo o seu regresso, e apoiaram (73,7%) a proibição vitalícia de candidatura para condenados por corrupção.

Correa está acusado de desviar 2200 milhões de dólares dos cofres públicos com a venda de petróleo à China e à Tailândia. “Inventarão um delito contra mim. É a nova estratégia da direita para destruir os dirigentes progressistas, como fizeram com Dilma, Lula ou Cristina”, denuncia Correa. “Ninguém pode eternizar-se no poder, porque se torna autoritário, confrontador e corrupto”, rebate Moreno. “O Governo Moreno começa agora”, conclui o cientista político Simón Pachano.