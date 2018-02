Republicanos e Democratas chegam a acordo orçamental de longo prazo no Senado

A maioria Republicana e a oposição Democrata no Senado chegaram esta quarta-feira a um acordo orçamental de longo prazo que visa afastar a possibilidade de uma paralisia federal a partir da noite de quinta-feira. A questão da regularização de imigrantes continua, porém, por resolver.

O chefe da maioria, Mitch McConnell, e o seu homólogo Democrata, Chuck Schumer, anunciaram ter chegado a acordo sobre os montantes dos orçamentos para 2018 e 2019, acabando com o ritmo de financiamento de curto prazo, que se tinha tornado a norma e impedia o Congresso de modificar em profundidade as prioridades orçamentais dos EUA. “Ninguém dirá que é um acordo perfeito, mas fizemos tudo para encontrar em terreno de entendimento”, declarou McConnell, no Senado.

“Ao fim de meses de impasse orçamental, este acordo sobre o orçamento é um verdadeiro êxito”, felicitou-se Schumer. Antes de ser assinado por Donald Trump, presidente norte-americano, o acordo tem ainda de ser aprovado no Senado e depois na Câmara dos Representantes. Não é garantido que os conservadores, de um lado, e uma parte dos Democratas, fervorosos apoiantes de uma reforma migratória, do outro, o aprovem.