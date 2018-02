Extremista condenado por planear ataque terrorista em marcha gay

Tinha o plano traçado: na marcha de orgulho gay ia com uma catana atacar as pessoas que ali estivessem. Ethan Stables não chegou a fazê-lo, mas pensou em tudo. Agora, foi condenado por preparar um atentado terrorista, ameaças de morte e posse de explosivos

“Quero ir a um tiroteio”, “como preparar veneno” e “como é a prisão para um assassino”. Estas foram algumas das pesquisas de Ethan Stables no Google. O homem de 20 anos planeou um ataque durante marcha de orgulho gay em Barrow, Cumbria, no Reino Unido. Para se exibir perante os amigos, acabou por contar no Facebook parte dos seus planos e, ainda antes de os conseguir concretizar, foi detido pelas autoridades. Esta segunda-feira, Ethan Stables foi condenado. Vai conhecer a sentença na quarta-feira.

Enquanto ouvia o júri considera-lo culpado dos crimes de preparação de atentado terrorista, ameaças de morte e posse de explosivos, Ethan Stables mal reagiu. No tribunal de Leeds, segundo o jornal britânico “Tha Guardian”, apenas disse que estava envergonhado pelos comentários racistas e homofóbicos e disse ser bissexual.

Algumas mensagens que enviou foram prova do ódio por muçulmanos e judeus. “O meu país está a ser violado”, “posso vir a tornar-me um skinhead e matar pessoas”, lia-se em conversas no WhatsApp. Em tribunal, foi ainda mostrado ao júri um vídeo em que Stables queima uma bandeira com o símbolo da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgéneros). “Olhem para este arco-íris é tão melhor assim a arder. É como os gays; muito melhores quando estão a arder”, ouve-se enquanto nas imagens surge o fogo.

Em junho do ano passado, as autoridades britânicas receberam pistas de que Ethan Stables publicara no Facebook um post em que dizia estar “a ir para a guerra” e que estava pronto para “assassinar cada um dos gays bastardos”.

O ataque deveria acontecer num bar, mas Stables foi detido à chegada. Não estava armado. Negou reconhecer que estava ali para fazer mal a alguém, no entanto, mais tarde, a polícia encontrou um machado e uma catana em sua casa. No quarto tinha pendurada uma bandeira com a cruz suástica.

Segundo a BBC, o extremista garantiu ter sido vítima de “uma lavagem cerebral” durante uma viagem à Alemanha, onde conheceu radicais de extrema-direita no hostel em que ficou alojado.