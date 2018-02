Espanha. Sondagem dá vitória ao PP e Cidadãos sobe para 3.º mais votado

O Partido Popular de Mariano Rajoy seria o partido mais votado (26,3%) em caso de eleições em Espanha, seguido dos socialistas (23,1%), apesar da subida das intenções de voto no Cidadãos (20,7%), revela uma sondagem publicada esta segunda-feira.

De acordo com a sondagem, a primeira feita depois das eleições catalãs de 21 de dezembro, o Cidadãos (direita liberal) consegue subir três pontos percentuais nas intenções de voto, ficando atrás do PSOE (socialistas), que perde mais de um ponto percetual.

O Cidadãos coloca-se em terceiro lugar na lista de partidos políticos espanhóis mais votados, ultrapassando o Unidos Podemos (coligação de partidos de extrema-esquerda), que reúne 19%, uma subida de meio ponto percentual.

Na sondagem do Centro de Investigações Sociológicas (CIS), um organismo público que realiza este tipo de estudos, realizada entre 2 e 14 de janeiro, as quatro principais forças políticas espanholas ficam num intervalo de sete pontos percentuais.

O mesmo estudo conclui que o presidente do Cidadãos, Albert Rivera, é o líder político mais bem classificado (4,01 pontos) e o secretário-geral do Podemos (o partido mais importante da coligação Unidos Podemos), Pablo Iglesias, o pior (2,54).

Depois do líder do Cidadãos, o líder mais votado é o secretário-geral do PSOE, Pedro Sanchez (3,68), e a seguir o líder do PP e primeiro-ministro, Mariano Rajoy (2,87).

Cerca de metade dos entrevistados (47%) afirmam não ter qualquer confiança no chefe do Governo e 31,2% declaram ter pouca, enquanto 16,8% tem alguma confiança e apenas 3,3% muita.

Nas eleições catalãs de 21 de dezembro, convocadas pelo chefe do Governo espanhol no dia em que dissolveu o parlamento da Catalunha e destituiu o governo regional por ter declarado unilateralmente a independência da região, o Cidadãos foi o partido mais votado, mas não obteve maioria absoluta, já que os partidos independentistas obtiveram 70 dos 135 lugares do parlamento local.