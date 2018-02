Equador. Banir nas urnas os corruptos da política

Apenas nove meses depois de terem eleito o esquerdista Lenín Moreno, julgando ver nele a continuidade do modelo político e económico iniciado por Rafael Correa (Presidente entre 2007 e 2017), os equatorianos voltam às urnas amanhã. O referendo e consulta popular para que estão convocados visa alterar a Constituição em matéria de corrupção, reeleição, poderes, ambiente e até delitos sexuais. Sem mudarem de Presidente, e tendo o Equador sido o único país da América do Sul onde a oposição direita não ganhou as eleições nos últimos dois anos, 16 milhões de cidadãos podem decidir novo rumo para o seu Governo.

Das sete perguntas que serão votadas em separado, três são cruciais para derrubar o legado de Correa, aliado da Venezuela. “Moreno busca a legitimação do seu mandato, porque venceu por escassa margem [2,3%] e houve suspeitas de fraude. Também precisa de um apoio popular que o afirme perante Correa. Precisa de se fortalecer para começar a governar a sério”, explica ao Expresso o cientista político Simón Pachano, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO).

A exemplo da lei da “Ficha Limpa” no Brasil, os equatorianos dirão nas urnas se querem a chamada “Morte Civil” (perda vitalícia de direitos civis) para condenados por corrupção. Também poderão manter a reeleição indefinida aprovada em 2015, durante o mandato de Correa, ou voltar à lei anterior, em que um candidato podia ser reeleito uma única vez. Essa decisão, a ser aprovada, incluirá os que já foram reeleitos, como o próprio ex-Presidente. Estas duas escolhas podem, portanto, acabar com a possibilidade de regresso de Correa ao Governo ou mesmo à vida política. “A campanha evoluiu para uma consulta popular para evitar ou não que Correa volte ao poder”, observa Pachano.

A terceira consulta que altera a relação de poderes é a reestruturação do chamado Conselho de Participação e Controlo Social (CPCCS), que designa, entre outros, o procurador-geral, o procurador do Estado, o chefe do Tribunal de Contas, os membros do Conselho Nacional Eleitoral e do Tribunal Supremo. Com essa reforma, Moreno depuraria os cargos nomeados pelo seu antecessor e indigitaria novas autoridades.

Para sua própria sobrevivência política, Correa faz campanha pelo “não”, enquanto os candidatos da direita, Guillermo Lasso e Cynthia Viteri, derrotados em abril passado, passaram a apoiar Moreno. O sim lidera as intenções de voto para todas as perguntas, com taxas de 60% a 85%, apontam as sondagens. “É muito provável que Moreno vença, mas a sua força vai depender muito da margem de vitória. Os votos ‘não’ podem chegar a 40% e isso traduz a força de Correa”, pondera Pachano.

Uma pequena diferença pode ter impacto na governabilidade. “Dependendo do respaldo popular, Moreno pode fazer ou não uma mudança drástica. É muito provável que assistamos a um giro na política económica, não tanto por uma questão ideológica, mas por necessidade”, aposta o analista.

Disputa à sombra de Lula

Moreno tomou posse em maio mas passou logo a governar no sentido contrário ao que se pensava. Passou do confronto à conciliação com sectores considerados inimigos, como empresários, opositores, organizações indígenas e jornalistas. Incentivou o combate à corrupção, pedindo a assistência da ONU, e permitiu que a Justiça atuasse sobre o vice-presidente e braço-direito de Correa, Jorge Glas, condenado a seis anos de prisão por formação de quadrilha e corrupção no Caso Odebrecht. Glas foi acusado de ficar com 13,5 dos 33 milhões de dólares (26,4 milhões de euros) que a construtora brasileira admitiu ter pago em subornos no Equador. A trama pode chegar ao próprio Correa, que define o seu antigo aliado Moreno como “traidor” e denuncia um “golpe de Estado”.

A recente condenação do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, por corrupção, foi debatida na reta final da campanha equatoriana. Correa diz que se trata de “perseguição política” e que lhe querem fazer o mesmo. Já os adeptos do “sim” indicam o Brasil como exemplo de investigação. A “Morte Civil” dos condenados por corrupção é apoiada por 70% a 84% nos estudos de opinião.

“A sentença de Lula pode influenciar um sector bem informado, mas a população está mais perplexa com a corrupção local. Há muitos casos em que Correa pode ver-se envolvido. Acredito na sua condenação, mesmo que por montante menor. E qualquer condenação deixá-lo-ia inelegível para sempre”, precisa Pachano.