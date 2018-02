Relatório do luso-descendente Devin Nunes iliba Trump na investigação russa

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este sábado que o polémico relatório republicano desclassificado na sexta-feira demonstra que "não houve conluio nem obstrução" à investigação judicial sobre a alegada interferência russa nas eleições para a Casa Branca.

O relatório de quatro páginas - que o Presidente desclassificou, contrariando as advertências do FBI e do Departamento de Justiça - foi preparado pelos republicanos da Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, presidida pelo congressista luso-descendente Devin Nunes. FBI e Justiça investigam as alegadas ligações e conluio entre o governo russo e elementos de topo da campanha de Trump.

"Este memorando inocenta totalmente Trump no inquérito. Mas a caça às bruxas russa continua", afirmou hoje o Presidente dos EUA, numa mensagem publicada na rede Twitter, em que fala de si próprio na terceira pessoa. Trump acrescenta que "não houve conluio nem obstrução (a palavra que é agora usada, após um ano a procurar continuamente sem encontrarem NADA, conluio morreu)".

"Isto é uma vergonha americana", lamenta o Presidente norte-americano, que está a passar o fim de semana no seu clube de golfe em Palm Beach (Florida). O documento baseou-se em informação classificada (secreta) e alega que o FBI abusou dos seus poderes de vigilância no decorrer da investigação à alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016.

Protestos dos democratas

Ao permitir a publicação deste documento, "parcial e tendencioso", de acordo com vários especialistas independentes, Trump causou a indignação do Partido Democrático, que ameaça com o espectro de uma crise constitucional.

A líder democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, pediu mesmo ao presidente daquele órgão legislativo, o republicano Paul Ryan, que afastasse Devin Nunes, um aliado de Trump, da presidência da Comissão de Serviços Secretos, devido às presumíveis modificações do documento.

Christopher Wray, diretor do FBI, enviou uma nota interna aos agentes da organização onde os instava a ignorar as notícias sensacionalistas que circulavam sobre o relatório. "Nós respondemos pelo nosso trabalho. Um caso de cada vez. Uma decisão de cada vez. E lembrem-se: mantenham-se calmos e trabalhem com afinco".

A maioria dos republicanos no Congresso não se pronunciou sobre esta polémica ou alinhou com as posições do Presidente Trump, mas John McCain, senador do estado do Arizona, afirmou que "o povo americano merece conhecer todos os factos relacionados com os esforços da Rússia para subverter a nossa democracia". E é por isso "que a investigação do procurador do Ministério Público Robert Mueller deve prosseguir sem quaisquer impedimentos".

Carter Page, o agente russo?

Segundo vários meios de comunicação, o relatório secreto alega que o ex-espião britânico que escreveu um famoso dossiê cheio de pormenores sórdidos sobre Trump, Christopher Steele, deu informações erradas ao FBI.

Com base nessa informação, na primavera de 2017, o FBI decidiu aumentar as suas atividades de vigilância sobre Carter Page, que até setembro de 2016 assessorou a equipa da campanha presidencial de Trump em matéria de política externa, por suspeitar de que era um agente russo.

Rod Rosenstein, o "número dois" do Departamento de Justiça norte-americano, que tinha autoridade sobre a investigação da polícia federal acerca da ingerência russa nas presidenciais dos Estados Unidos, pediu então a um juiz para fazer essa espionagem.

O memorando republicano acusa Rosenstein e o FBI, de acordo com a imprensa, de não terem informado corretamente o juiz que autorizou a operação de vigilância sobre os motivos para pedi-la.

A oposição democrata teme que o Presidente use o relatório como uma desculpa para demitir Rosenstein e, posteriormente, o próprio procurador do Ministério Público que está a investigar o caso da conspiração russa, Robert Mueller, bem como responsáveis do FBI.

"Inconsistências e omissões"

O diário britânico "The Guardian" salienta que o relatório tem sido criticado "devido às suas inconsistências e omissões", que os críticos dizem demonstrar uma tentativa deliberada de minar a investigação de Muller.

O jornal sublinha ainda que "o documento falha ao não referir que o governo americano vigiou Carter Page quando ele deixou a campanha eleitoral de Trump e um mês depois de a campanha se distanciar publicamente do seu antigo conselheiro, quando as suas ligações à Rússia estivavam sob escrutínio público".

O relatório de Devin Nunes confirma que a investigação do governo americano sobre a intromissão russa teve origem numa informação dada a um diplomata australiano por George Papadopoulos, conselheiro em política externa da campanha eleitoral de Donald Trump, de que Moscovo estava na posse de informação prejudicial para a sua rival, Hillary Clinton.