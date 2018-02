“Cidade soldado, cidade herói”. Estalinegrado foi há 75 anos

Às vezes, perante as cenas mais dramáticas, literatura e jornalismo confundem-se. O escritor Vassily Grossman, que mais tarde escreveu uma das obras-primas do romance do século XX, “Vida e Destino”, esteve como jornalista em várias das maiores batalhas da II Grande Guerra. Entre elas a de Estalinegrado. Uma das muitas visões que registou quase de passagem foi a do cadáver de um soldado oriundo de uma nação aliada do III Reich. “Há um romeno espalmado. Um tanque passou-lhe por cima. A sua cara tornou-se um baixo-relevo”.

Houve milhares de horrores como esse e piores durante o ataque que os nazis fizeram à cidade entre 1942 e 1943. No final, a derrota da Wehrmacht marcou um ponto de viragem na guerra. Os russos deram início a um caminho que terminaria com a entrada em Berlim e a vitória final dois anos depois. Em termos humanos, o preço foi muito elevado, mas a batalha ficou como um momento-chave na mitologia soviética – na narrativa épica daquilo a que o regime chamou a Grande Guerra Patriótica.

Grossman registou a natureza coletiva do esforço de resistência aos nazis: “O heroísmo tinha-se tornado parte da vida quotidiana, da própria atitude desses homens; tornara-se um hábito prosaico e mundano. Estava presente a toda a hora e em tudo. Havia heroísmo no trabalho dos cozinheiros, descascando batatas enquanto as granadas incendiárias explodiam à volta deles. Havia grande heroísmo no trabalho das jovens enfermeiras, as estudantes de Tobolsk, que continuavam a pôr pensos nos feridos e a dar-lhes águas para beber no calor da batalha”.

“Aos olhos de um estranho havia heroísmo em cada pequeno movimento que os homens da Divisão faziam”, continua Grossman. “No modo como o comandante do pelotão de comunicações Khamitsky se sentava calmamente num montículo em frente a uma trincheira lendo literatura, enquanto bombardeiros alemães mergulhavam à sua volta; no modo como o oficial de comunicações Batrakov limpava cuidadosamente os seus óculos, metia relatórios na sua mochila de campo e partia para sete milhas e meia através da ‘Ravina da Morte’ com uma calma perfeitamente normal, como se partisse para um passeio matinal ao domingo; no modo como o operador de metralhadora Kolosov, enterrado até ao pescoço em terra e tábuas quebradas após uma explosão na trincheira, sorria para o vice-comandante da Divisão, Svirin; no modo como a datilógrafa do quartel-general, uma siberiana robusta e de bochechas avermelhadas chamada Klava Kopylova, começava a datilografar uma ordem de combate num fosso, ficava enterrada e erguia-se, datilograva outra, ficava novamente enterrada e libertava-se novamente, e ainda terminava a sua ordem num terceiro buraco, levando-a ao comandante da divisão para ser assinada”.

Bettmann / Getty Images

Estaline proíbe evacuações

Faz esta sexta-feira 75 anos que terminou essa batalha considerada por muitos como a mais importante da II Guerra Mundial. Iniciada pelas tropas de Hitler em julho do ano anterior, Estalinegrado é lendária não apenas pela sua importância e dimensão épica (“cidade soldado, cidade herói”, diz uma canção) mas pelo nível extraordinário de violência que implicou.

Entre militares e civis, os mortos de ambos os lados terão ultrapassado os dois milhões. Pelo meio, um número sem fim de crueldades mostraram a natureza humana no seu pior. Não faltou a tortura, muitas vezes exercida pelos alemães tanto sobre militares como sobre civis. Um major soviético contou ter visto o cadáver de um camarada seu com a pele e as unhas arrancadas, um olho queimado e a cabeça marcada por um ferro em brasa.

Outro exemplo de crueldade foi a famosa ordem n.º 227, dada por Estaline, que proibia a saída da cidade de militares e civis. O ditador soviético sabia que as suas tropas lutariam com mais vigor se soubessem que não haveria recuos e que a população defenderia Estalinegrado. “Os agitadores de pânico devem ser liquidados imediatamente. Nem um passo atrás sem ordens superiores. Comandantes que abandonam uma posição sem ordens são traidores à pátria”.Quanto aos desertores, o historiador britânico Anthony Beevor, autor de uma obra de referência ("Estalinegrado", ed. Bertrand, 2014), estima em cerca de 13 mil os soldados soviéticos executados pelo seu próprio lado.

Serge Plantureux / Getty Images

Ruínas urbanas, cenário ideal para a resistência

Estalinegrado, rebatizada assim por Estaline em 1925 (antes chamava-se Tsaritsyn), era uma cidade vital por diversos motivos. Desde logo, por ter o nome que tinha. Sendo a liderança soviética personalizada ao nível que era, a conquista da cidade teria um enorme valor simbólico. Por outro lado, Estalinegrado era um centro industrial de primeira importância, produzindo tanques e outro armamento. Tinha ainda uma localização-chave. Se conseguissem tomá-la, os alemães apossar-se-iam de rotas viárias para o sul da Rússia e ficariam em melhor posição para avançar para os campos de petróleo no Cáucaso.

A ofensiva alemã começou com bombardeamentos a 17 de julho de 1942. Em agosto, os alemães encontravam-se às portas da cidade, e em setembro entraram nela. Talvez não esperassem a resistência que encontraram. As ruínas acabaram por se revelar o perfeito cenário para resistir. Os resistentes escondiam-se, lutavam em caves. Às vezes, o mesmo prédio tinha combatentes soviéticos e alemães a controlarem andares diferentes. A batalha seria extremamente feroz até ao fim, com os russos a usar tudo o que tinham à mão, desde espingardas a facas.

Em outubro a ofensiva entrou num impasse, e em novembro os soviéticos lançaram a Operação Uranus, cujo objetivo era cercar os alemães dentro da cidade. Resultou em pleno, e foi um momento decisivo na batalha. Porém, mesmo quando os alemães perceberam que tudo estava perdido, continuaram a lutar, por temerem o que lhes aconteceria se fossem capturados.

Getty Images

A rendição, contra a vontade de Hitler

Em dezembro os alemães ainda tentaram uma ofensiva para libertar as quase três mil centenas de soldados seus presos na cidade, mas não conseguiram. A seguir os seus fornecimentos foram interrompidos, e qualquer esperança morreu. Hitler proibiu a rendição, mas o general Friedrich Paulus, o comandante alemão, acabou por desobedecer, rendendo as forças na zona sul da cidade a 31 de janeiro. Dois dias depois, os alemães que ainda resistiam no resto da cidade fizeram o mesmo, e a batalha terminou.

Hitler tinha repetido o erro de Napoleão, subestimando os russos e o seu inverno. Perdera não só uma parte substancial do seu exército, como a guerra. Pelo menos 700 mil soldados da Wehrmacht morreram em Estalinegrado, muitos deles de hipotermia e fome. Dos 90 mil que se renderam, só cinco mil sobreviveriam aos campos de prisioneiros soviéticos.

Quanto à URSS, que terá perdido um número não inferior de combatentes, ganhou uma nova página épica na sua História, celebrada com monumentos e invocações periódicas. Embora a cidade tenha sido renomeada Volvogrado em 1961 para retirar a ligação ao sanguinário Estaline, há anos decidiu-se voltar a chamar-lhe Estalinegrado nos feriados em que se comemora o grande triunfo, bem os vastos sacrifícios que ele custou.

Numa altura em que o regime de Putin se reclama das glórias soviéticas e acaba de proibir um filme satírico sobre a luta de poder após a morte de Estaline, o legado deste mantém-se polémico. A vitória sobre os nazis é a sua parte mais consensual, e Estalinegrado é o seu símbolo máximo.