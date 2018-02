950 trabalhadores presos numa mina de ouro com 1000 metros de profundidade

Pouco acesso a comida, água e medicação durante horas numa mina de ouro sem energia. É assim que se encontram neste momento 950 trabalhadores na África do Sul

Uma mina de ouro com uma profundidade de 1000 metros na África do Sul: é neste local que permanecem presos 950 trabalhadores desde esta madrugada devido a uma tempestade intensa que fez com que trovoadas provocassem o corte de energia na mina e agora é difícil trazer aquelas pessoas - que estavam a fazer o turno da noite quando tudo aconteceu - à superfície. Até ao momento, conseguiram resgatar 65 trabalhadores, que dizem não existirem feridos.

O porta-voz da empresa que detém a Beatrix, a mina de ouro situada a 290 quilómetros do sudeste de Joanesburgo, disse à imprensa local que estão todos bem e que estão a tentar fornecer água e comida aos trabalhadores que permanecerem presos. Os engenheiros tiveram algumas dificuldades em obter geradores de energia para colocarem os elevadores a trabalharem novamente. Devido a estes problemas, só conseguem retirar uma pessoa de cada vez.

A Associação de Mineiros e da Construção receia que o número de trabalhadores que continuam presos sofram de desidratação e desnutrição aumente à medida que o tempo passa. “O trabalho dos mineiros é muito perigoso e eles arriscam as suas vidas todos os dias para conseguirem colocar pão sobre a mesa para as famílias”, disse o presidente da associação, Joseph Mathunjwa. Além disso, clarifica Joseph, podem existir trabalhadores que sejam doentes crónicos e necessitem de medicação e, presos debaixo de terra, não conseguem tomá-la.

Há semanas que a África do Sul atravessa uma tempestade que fez com que o serviço de meteorologia daquele país lançasse alertas relativamente a trovoadas, chuva intensa e, por consequência, cheias. Pediu para que as pessoas permanecessem em casa mas nem todas as pessoas podem ficar nas habitações.

Dezenas de mineiros morrem todos os anos em minas na África do Sul, que tem algumas das mais profundas e perigosas do mundo. O ano passado, registaram-se mais de 80 pessoas mortas naquele país.