“Nova era” de Xi Jinping está cada vez mais envelhecida

Começou mal, do ponto de vista demográfico, a “Nova Era” anunciada pelo Presidente Xi Jinping: em 2017 nasceram menos 630 mil chineses do que no ano anterior e a população ativa da China, que começou a diminuir em 2012, perdeu mais cinco milhões de trabalhadores.

“A China está a encaminhar-se para um precipício populacional mais depressa do que esperávamos”, alertaram os professores Liang Jianzhang e Huang Wenzheng num artigo publicado esta semana na revista “Caixin”, considerada um dos órgãos de informação mais independentes do país. Para os dois académicos, o baixo índice de natalidade poderá tornar-se mesmo “a maior ameaça ao desenvolvimento da China”. Já lhe chamam “uma bomba-relógio demográfica”.

Segundo os dados mais recentes do Gabinete Nacional de Estatísticas da China, no final do ano passado o país tinha 1390 milhões de habitantes. Comparando com 2016, houve um aumento de 7,37 milhões, mas a população acima dos 65 anos subiu ainda mais, para 158 milhões. Os chineses com mais de 60 anos — idade da reforma para os homens (para as mulheres é aos 50 ou 55) — já ultrapassarão os 240 milhões. Se a tendência se mantiver, no final da próxima década constituirão um quarto de toda a população.

Fraldas, mas para idosos

Para criar a força de trabalho necessária para o crescimento económico, a população deveria atingir os 1450 milhões em 2030, mas esse objetivo será difícil de alcançar se o Governo de Pequim não abolir o controlo da natalidade e autorizar os casais a terem mais de dois filhos, prevê a revista chinesa “Caixin”. “Estará a China a seguir o mesmo caminho do Japão?”, questionou um jornal de Hong Kong, lembrando que no “envelhecido” arquipélago asiático “já se vendem mais fraldas para idosos do que para bebés”.

Durante mais de três décadas, os casais urbanos chineses podiam ter apenas um filho (no campo, onde a maioria da população continuava a viver até 2011, se o primeiro filho fosse uma rapariga, as famílias podiam candidatar-se a um segundo filho). Era uma “política básica do Estado”, seguida com impopular rigor. Só os muito ricos conseguiam pagar as multas (“taxas de manutenção social”), cujo valor correspondia ao triplo do rendimento anual do casal. Há quatro anos, o cineasta Zhang Yimou e a mulher, Chen Ting, pais de três filhos, foram condenados a pagar 7,3 milhões de yuan (quase um milhão de euros).

A política de “um casal, um filho” evitou cerca de 400 milhões de nascimentos, argumentam as autoridades. “Evitou” é eufemismo: voluntária ou involuntariamente, mesmo ao fim de três ou quatro meses de gravidez, o aborto tornou-se prática corrente (sete milhões por ano entre 2005 e 2015, segundo o Ministério da Saúde chinês). Entretanto, a China envelheceu e, dada a tradicional preferência por filhos do sexo masculino, os únicos que perpetuam o apelido da família, há hoje mais 32,6 milhões de homens do que mulheres. A diferença é especialmente acentuada entre os mais de cem milhões de filhos únicos nascidos nos últimos 35 anos, a chamada “geração solitária”. Muito “em breve”, a China será uma sociedade “demasiado masculina, demasiado velha e demasiado reduzida”, diz a jornalista Mei Fong, autora de um livro sobre a política de “um casal, um filho”, intitulado “A mais radical experimentação da China”.

Estatísticas inflacionadas

Em 2016 o Partido Comunista Chinês (PCC) aboliu aquele drástico controlo da natalidade e autorizou as famílias a ter um segundo filho. O objetivo era gerar cerca de vinte milhões de nascimentos por ano (mais de o dobro dos óbitos) mas não foi isso que aconteceu. Mais grave ainda, o próprio índice de fertilidade indicado pelos técnicos do planeamento familiar poderá estar “inflacionado”.

Em março passado, num simpósio em Pequim, o demógrafo Fuxian Yi, investigador numa universidade norte-americana, afirmou que o número de nascimentos era sistematicamente “sobrestimado”. Em 2016, pelas suas contas, a China tinha menos 90 milhões de habitantes do que os 1370 milhões contabilizados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas e já cedera à vizinha Índia o título de país mais populoso do planeta. “O Governo sobrestimou o índice de natalidade e subestimou a velocidade das mudanças demográficas”, acusou outro especialista, o professor Li Jianxin, citado pelo jornal de Hong Kong “South China Morning Post”.

Quando assumiu a chefia do PCC, há cinco anos, Xi Jinping definiu o “grande rejuvenescimento da nação” como “o sonho chinês”. Não se trata de um projeto demográfico, mas a demografia poderá afetar a anunciada emergência de “uma China mais forte e próspera”. Até na esfera económica, onde o crescimento continua acima dos 6,5%, o “sonho chinês” de o país alcançar a primeira posição mundial estará comprometido. A avaliação feita há já dois anos pelo demógrafo Fuxian Yi era perentória: “Devido à diminuição da força de trabalho e ao envelhecimento da população, a China nunca ultrapassará a América”.