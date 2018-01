Síria: Nove mortos em ofensiva turca contra região controlada pelos curdos

Uma série de bombardeamentos turcos na região de Afrin, situada no nordeste da Síria, provocaram este sábado nove mortos e 13 feridos, na sua maioria civis, segundo a Reuters. O ataque lançado pela Turquia teve como alvo a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG), que tem sido um importante aliado dos Estados Unidos na guerra contra o autodenominado Estado Islâmico, o que poderá indicar um aumento das tensões entre Ankara e Washington.

Segundo declarações de Birusk Hasakeh, porta-voz das YPG em Afrin, os ataques provocaram a morte de pelo menos seis civis e três combatentes, para além de terem feito 13 feridos. O braço político das YPG, o Partido da União Democrática (PYD), aponta para outros números, indicando pelo menos 25 feridos entre os civis. Por seu turno, a Turquia referiu que houve vítimas entre os combatentes curdos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, tinha prometido expandir as suas operações contra o YPG, visto pela Turquia como o ramo sírio do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que promove a rebelião no sudeste da Turquia há mais de 30 anos e é considerado por Ancara e os seus aliados ocidentais uma organização terrorista.

Segundo os militares turcos, os ataques dete sábado atingiram 108 alvos. "A primeira etapa foi levada a cabo pelas forças áreas militares e praticamente todos os alvos foram destruídos", afirmou o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim. Para domingo foram anunciadas "as atividades necessárias", dependendo dos desenvolvimentos. A ofensiva militar terrestre e aérea foi batizada com o nome "Operação Olive Branch" (ramo de oliveira).

Os Estados Unidos encaram com preocupação a visão de Ankara sobre as YPG e fonte do Pentágono, citada pela Reuters, pediu este sábado para que as atenções se focassem no combate ao autodenominado Estado Islâmico. Também Moscovo já manifestou a sua preocupação, tirou as suas tropas de Afrin, apelando para "contenção" mas dizendo que não vai interferir. O Reino Unido, por sua vez, fez saber que compreende o "interesse legítimo" da Turquia em garantir a segurança das suas fronteiras.

A Síria já denunciou o "ataque brutal" e a "agressão" da Turquia. A região de Afrin acolhe mais de um milhão de pessoas, incluindo deslocados devido à guerra que está a devastar a Síria.