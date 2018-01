Quinze pessoas feridas num atropelamento na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

O condutor invadiu a calçada da praia de Copacabana e chegou à areia. Testemunhas declararam que o veículo seguia em alta velocidade

Quinze pessoas ficaram feridas quinta-feira quando um condutor invadiu a calçada da praia de Copacabana e chegou à areia, enquanto centenas de transeuntes caminhavam pela área mais turística da cidade brasileira do Rio de Janeiro.

O acidente ocorreu por volta das 20h30 (22h30 Lisboa) e os feridos foram levados para diferentes centros de saúde. Entre os feridos estão um bebé e outras três crianças, de acordo com os bombeiros da cidade.

Testemunhas declararam que o veículo seguia em alta velocidade, embora o tráfego no momento em que o incidente ocorreu geralmente seja lento. As pessoas que estavam na praia também relataram que o motorista virou o veículo e subiu no passeio de repente.