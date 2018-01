Incentivos monetários podem estimular a prestação escolar de alunos americanos

Os testes do PISA ('Programme for International Student Assessment', conduzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico – OCDE, visam medir os conhecimentos e capacidades de alunos com 15 anos de idade, de cerca de 80 países, nas áreas da matemática, da ciência e na compreensão de leitura. Este teste é realizado de três em três anos; o último estudo foi em 2015, estando previsto realizar-se novamente este ano. Os resultados obtidos do PISA permitem a comparação e a identificação de tendências entre os diversos países participantes.

Portugal participou em todos os ciclos do PISA ate à data. Em 2015, e pela primeira vez, os estudantes portugueses (de uma amostra de cerca de 7500 alunos) ficaram significativamente acima da média dos 35 países integrantes da OCDE, segundo a análise de dados do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE).

O mesmo não se pode dizer do caso dos Estados Unidos, que em 2009 não conseguiram entrar para o top 20, como era esperado – e em 2015 ficaram no lugar 39º na área da matemática, piorando respetivamente o resultado obtido em 2012 na mesma área. Por outro lado, também em 2009, os estudantes chineses de Xangai obtiveram os melhores resultados do conjunto de todos os países em todas as áreas, refere o site “Quartz”.

Os resultados dos estudantes norte-americanos ficaram bastante aquém das expectativas, o que levou ao primeiro secretário da Educação da administração Obama, Arne Duncan, declarar na altura que deviam “enfrentar a verdade brutal” de que os estudantes norte-americanos não estavam a receber uma educação adequada.

O que influencia, então, estes resultados e como podem ser melhorados? Novas investigações sugerem que a motivação pode ser a resposta, e não apenas as capacidades dos estudantes propriamente ditas.

Esta é a conclusão a que chegaram economistas da OCDE e de várias universidades dos Estados Unidos num estudo que contemplou uma série de parâmetros que visavam perceber como é que a motivação, o cansaço e a atitude face ao esforço escolar podem influenciar os resultados dos testes.

Um dos testes realizados no estudo foi a elaboração de um exame de matemática com 25 questões – relacionadas com perguntas anteriores formuladas pelos testes PISA – em escolas em Xangai e nos Estados Unidos. Os estudantes foram divididos em dois grupos, sendo que o primeiro grupo receberia 25 dólares (20,4 euros) no início do teste e, de cada vez que respondesse a uma questão erradamente, ser-lhe-ia retirado 1 dólar. O segundo grupo não recebeu qualquer tipo de incentivo monetário.

Os resultados dos estudantes de Xangai não diferiram muito entre o primeiro e o segundo grupo – afinal de contas, há uma tendência para liderarem o ranking pelo que não seria o incentivo monetário que poderia ter uma grande influência.

Já o primeiro grupo dos estudantes norte-americanos obteve resultados melhores que o segundo: os estudantes que foram pagos responderam pelo menos, em média, uma resposta correta a mais que o grupo que não foi pago.

De facto, se a experiência realizada no estudo fosse aplicada ao teste PISA em 2012 nos Estados Unidos, os investigadores afirmam que o país teria passado do 36º lugar (posição em que realmente ficaram os estudantes norte-americanos) para o 19º lugar.

A conclusão a que chegam os autores do estudo, liderado pela investigadora e professora norte-americana, Gema Zamarro, é que a capacidade dos alunos deve começar a ser conjugada com a motivação dos mesmos, evitando colocar a importância exclusivamente nas habilidades escolares que os alunos possuem.