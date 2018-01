Direitos Humanos: um exemplo notável, três preocupantes e um grande recuo

Abraçar os princípios democráticos ou um movimento de ódio racista e xenófobo? Duas posições distintas promovidas nas eleições francesas do ano passado, a primeira defendida por Emmanuel Macron e a segunda por Marine Le Pen. Os franceses não tiveram dúvidas e escolheram um lado, o que defende os direitos humanos, escolheram Macron, o seu atual presidente. E França foi o país destacado esta quinta-feira por Kenneth Roth, diretor executivo da “Human Rights Watch” (HRW), como “exemplo mais notável” de luta contra a onda de populismo xenófobo

A par de posições políticas xenófobas e racistas – adotadas igualmente por partidos nas eleições da Áustria e da Holanda ocorridas o ano passado - também crescem movimentos autoritários que se têm manifestado contra os direitos humanos, destaca o relatório da HRW, que não faz qualquer referência a Portugal.

A Turquia é citada no documento como um dos três casos preocupantes. O novo sistema presidencial não só veio consolidar o poder de Recep Erdogan, o presidente do país, como também criou, segundo o relatório, um ambiente condicionador da liberdade de expressão, quer da oposição política, quer dos meios de comunicação. Já o trabalho infantil continua a ser um problema grave, de acordo com a HRW, particularmente acentuado pela chegada de refugiados infantis ao país, oriundos maioritariamente da Síria, do Afeganistão e do Iraque.

O Egipto é outro caso preocupante destacado por Roth. É referido que o governo liderado por Abdel Fattah al-Sisi impede trabalhadores de organizar sindicatos independentes e, pelo contrário, permite que os serviços de segurança nacional torturem adversários políticos que se opõem ao regime. Além de o relatório referir que os ativistas defensores dos direitos humanos são perseguidos e impedidos de viajar, lê-se ainda que uma nova legislação repressiva ameaça erradicar a sociedade civil independente.

O terceiro caso preocupante é o chinês. Uma “intensa repressão sobre as vozes independentes” que criticam o regime de Xi Jiping faz-se sentir na China. Quem ergue a voz em defesa dos direitos humanos é torturado e não tem acesso a advogados, escreve a HRW. As escolas e os meios de comunicação promovem a supremacia dos chineses, estando sob um controlo ideológico autoritário e até a internet é alvo de um regime de censura - um dos mais rígidos do mundo -, segundo o documento.

Para o director executivo da HRW, “estes populistas autoritários procuram substituir a democracia - os governos eleitos limitados pelos direitos e pelo Estado de Direito - pela sua própria e conveniente interpretação do que a maioria das pessoas deseja”. E sublinha ainda que “2017 mostrou a importância de contrariar as ameaças dos demagogos e as suas políticas abusivas”.

A ordem mundial está agitada também pelo recuo de governos que têm um importante e histórico papel na defesa dos direitos humanos, como é o caso dos Estados Unidos. Promover Donald Trump a presidente dos Estado Unidos sob um slogan “América First” foi um anúncio de que a administração do país se iria tornar mais egoísta e menos preocupada com assuntos internacionais, de acordo com a HRW. Desde então, as políticas anti-imigração de Trump e a divisão racista têm sido postas em prática – proibindo a entrada no país de cidadãos provenientes do Iraque, Irã, da Líbia, Somália, do Sudão, entre outros. Por outro lado, a HRW sublinha que as decisões de Trump estremecem o mundo, dando o exemplo da declaração de Jerusalém como capital de Israel - uma cidade há muito disputada por palestinianos e israelitas.

Se por um lado o presidente norte-americano ignora questões relacionadas com direitos humanos, por outro erguem-se movimentos populares para combater a violência de género e o assédio sexual. Exemplo disso é a Marcha das Mulheres, um movimento nascido nos Estados Unidos que ganhou força e que se tornou um fenómeno mundial apoiado por milhões de pessoas. Trata-se de uma questão mundial que cada país, cada grupo, cada pessoa tem poder de intervir. É possível proteger os direitos humanos, conclui Roth, “o que é necessário é a defesa dos valores, um apelo à ação e não o desespero”.