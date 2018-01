“Um sentido de urgência mais forte” perante o sistema em maior risco de colapso, o meio ambiente

Os eventos climáticos extremos, a perda de biodiversidade e colapso do ecossistema, grandes catástrofes naturais, desastres ambientais provocados pelo homem e o fracasso na mitigação e na adaptação às alterações climáticas são os cinco riscos – dos 30 riscos globais considerados - mais prováveis e com maior impacto apontados por especialistas no “Global Risks Report 2018” divulgado esta quarta-feira pelo “World Economic Forum”.

“Os eventos climáticos extremos foram novamente classificados no top dos riscos globais, tanto na probabilidade como no impacto. Os riscos ambientais, em conjunto com uma crescente vulnerabilidade a outros riscos, estão agora a ameaçar seriamente a base da maioria dos nossos bens comuns”, afirma em comunicado Alison Martin, director de risco do grupo Zurich Insurance.

O meio ambiente continua a ser, tal como em 2017, “o sistema complexo” com mais sinais de fragilidade no mundo e a principal preocupação destacada. E o futuro para os mil especialistas que responderam ao Inquérito Global de Percepção de Risco não é animador: “59% das respostas apontaram para uma intensificação dos riscos” e apenas 7% consideraram a sua redução.

Apesar de os governos e as organizações darem uma “resposta tardia e insuficiente” face às mudanças no clima, Alison Martin recorda que “ainda não é muito tarde para moldar um amanhã mais resiliente, mas precisamos de agir com um sentido de urgência mais forte para evitar um colapso do sistema”.

A União Europeia tem tomado medidas nesse sentido. Uma das mais recentes prevê a redução da importação de óleo de palma para o espaço europeu oriundo do Sudeste Asiático, na tentativa de desencorajar a desflorestação na Indonésia e na Malária, países responsáveis por cerca de 90% da produção de óleo de palma no mundo, segundo revela a revista Quartz esta terça-feira. Uma medida que pretende travar a desflorestação – que além de libertar grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera, um dos principais gases com efeito de estufa, também reduz significativamente a biodiversidade -, mas que preocupa os pequenos produtores na Malásia, responsáveis por cerca de 40% do total da produção deste óleo, pois coloca em causa o seu principal meio de subsistência.

Mario Tama

Um cenário geopolítico em deterioração

Uma “perspectiva pessimista” marca o cenário geopolítico para 2018, já que quase a totalidade dos especialistas espera que haja confrontos políticos ou económicos entre grandes potências e consideram também que há riscos associados a guerras.

Mas nem tudo é mau, os riscos económicos surgem em menor destaque e segundo afirma o fundador e presidente executivo do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, em comunicado, a perspectiva para este ano é de “uma crescente recuperação económica”.

Ainda assim até a melhoria das taxas de crescimento do PIB (produto interno bruto) mundial preocupa os especialistas, pois “pode levar ao laxismo sobre os riscos estruturais persistentes nos sistemas financeiro e económico globais”, lê-se no comunicado.

Já as ameaças cibernéticas parecem ganhar destaque. Segundo os especialistas, os ataques cibernéticos em grande escala serão mais frequentes e a “crescente dependência cibernética é classificada no cenário de riscos global para os próximos dez anos como o segundo factor mais significativo”.

O ritmo de mudança é elevado, os sistemas estão no limite, desde a perda de biodiversidade até à possibilidade de haver novas guerras. Perante este cenário Klaus Schwab, deixa um conselho e um sinal de esperança: “devemos levar a sério o risco de um colapso dos sistemas globais. Juntos temos os recursos e novos conhecimentos científicos e tecnológicos para prevenir isto. Acima de tudo, o desafio é encontrar a determinação e o ímpeto para trabalharmos em conjunto para um futuro partilhado”.