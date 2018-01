República da Macedónia poderá mudar de nome esta quarta-feira

Responsáveis da Grécia e da República da Macedónia retomam hoje em Nova Iorque as conversações para a fixação de um novo nome para a FYROM, ou ex-República Jugoslava da Macedónia, designação que o país é obrigado a usar desde 1991, data da independência

Há décadas que gregos e macedónios se desentendem quanto ao uso da palavra “Macedónia” para designar o país que alcançou a sua independência da República Federal Socialista da Jugoslávia em 1991. A maioria dos gregos rejeita o uso da palavra Macedónia para descrever a República da Macedónia, preferindo chamar-lhe “FYROM” - Former Yugoslav Republic of Macedonia, ex-República Jugoslava da Macedónia - ou Skopje, segundo o nome da capital do país.

A disputa quanto à designação do país é política e poderá chegar ao fim esta quarta-feira numa reunião de alto nível que, com mediação das Nações Unidas, vai reunir os chefes das delegações grega e macedónia em Nova Iorque.

A agenda tem um ponto a considerar, que é a retoma das conversações sobre o nome oficial da Macedónia, que foram congeladas em 2014, quando se chegou à fórmula República da Macedónia.

“Há otimismo no ar” quanto à disputa, titulava na terça-feira um artigo publicado no site da Rádio Europa Livre, que parecia garantir: não acontecerá amanhã, mas “a nuvem que paira sobre os vizinhos Grécia e Macedónia há mais de duas décadas poderá ser levantada em breve”.

Para perceber a origem desta questão convém recuar ao início do século XX e ao conjunto de conflitos que resultou nas Guerras dos Balcãs (1912-13). A disputa do nome entre a Grécia e a Macedónia existe desde a II Guerra Mundial, porém foi reiniciada com a extinção da Jugoslávia e a independência em 1991 tendo-se tornado uma constante nas relações bilaterais e internacionais.

A Grécia argumenta que a utilização do nome, que coincide com o da sua província do norte do país, Macedónia, implica ambições territoriais.

O otimismo atual é o mais sensível numa década apesar de se esperar que os nacionalistas de ambos os lados tudo venham a fazer para boicotar as chances de chegar a acordo. As alternativas de nome sobre a mesa são: Nova Macedónia (como Nova Zelândia), Macedónia do Norte (Upper Macedonia) e designações afins.

Caso haja entendimento, a Grécia levantará as suas objeções à participação do país vizinho na NATO e início das negociações de adesão à União Europeia.

“Temos a oportunidade de sair das trincheiras da história”, declarou o ministro macedónio dos Negócios Estrangeiros, Nikola Dimitrov. É isso mesmo!