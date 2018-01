Livro polémico sobre Presidente Trump vai dar série de televisão

O livro 'Fogo e Fúria', sobre o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, vai dar origem a uma série televisiva, informou hoje o meio de comunicação especializado The Hollywood Reporter.

O jornalista Michael Wolff, autor do livro que tem sido um fenómeno de vendas nos Estados Unidos desde o seu lançamento, em 5 de janeiro, será um dos produtores executivos da série que está a ser preparada pela Endeavor Content, empresa que adquiriu os direitos de adaptação do livro.

Com base em entrevistas com altos funcionários da Casa Branca, Wolff assegura no livro que o objetivo de Donald Trump não era tornar-se Presidente, mas sim potenciar a sua marca.

Antes do lançamento do livro 'Fogo e Fúria', Donald Trump afirmou que a obra está "cheia de mentiras, falsas declarações e fontes que não existem", defendendo mesmo o endurecimento das leis por difamação nos Estados Unidos.