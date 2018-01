Bangladesh repatria rohingyas para a antiga Birmânia

O Bangladesh e a antiga Birmânia (Myanmar) chegaram a acordo esta terça-feira para repatriar nos próximos dois anos os cerca as cerca de 650 mil rohingyas que fugiram do território birmanês desde o final de agosto para escapar à repressão do Exército.

O plano de repatriamento bilateral foi assinado em Naypyidaw, a capital administrativa birmanesa, foi recebido com grande ceticismo por parte das organizações de apoio aos refugiados. Argumentam que não salvaguarda as questões de segurança, sustento e alojamento permanente desta minoria que a ONU considera ser vítima de “limpeza étnica”. Dos cerca de 650 mil refugiados, cerca de 379 mil serão crianças estima a ONU. Perto de 6700 rohingya terão sido mortos pelo exército e milícias birmanesas, calcula a ONG Médicos Sem Fronteiras.

Uma nota divulgada esta manhã pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Bangladesh e citada pelas agências internacionais diz que o acordo agora assinado “irá cumprir-se, preferencialmente, em dois anos” e já estão definidos os moldes em que o registo dos rohingya se vai processar. O comunicado salienta que será privilegiada “a família como unidade”.

A operações de repatriamento poderão começar “ nos próximos dias”, disse à agência France Press o embaixador do Bangladesh na Birmânia para quem a complexidade da logística implicada torna “impossível” cumprir a data de 23 de janeiro para o início do processo como pretendiam as autoridades de Myanmar.

Daí que o número de refugiados que a antiga Birmânia diz conseguir receber diariamente tenha ficada aquém das pretensões das autoridades do Bangladesh. O secretário do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Bangladesh disse à BBC que o seu governo pretendia que Myanmar “recebesse 15 mil pessoas por dias, porém ter-se-à ficado pelos 300 por dia, ou 1500 por semana”.

Segundo a Reuters, foram construídos cinco acampamentos de transição em território do Bangladesh de onde os refugiados serão depois encaminhados para dois centros de receção temporária já em território de Myanmar.

Sob pressão da comunidade internacional, a antiga Birmânia aceitou começar a permitir o regresso dos refugiados desde que conseguiam provar que já residiam no seu território, o que exclui outras dezenas de milhar que há cerca de 25 anos residem no Bangladesh em consequência de outras perseguições. Segundo as organizações internacionais, o Bangladesh acolhe quase um milhão de rohingyas na zona de fronteira, onde existe aquele que é considerado hoje em dia o maior acampamento de refugiados do mundo.