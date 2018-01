Presidente checo vence primeira volta das eleições

O chefe de Estado checo Milos Zeman venceu a primeira volta das eleições presidenciais no país, que se realizaram esta sexta-feira e sábado. O Presidente social-democrata obteve 38,6% dos votos face ao seu opositor Jiri Drahos (centrista pró-europeu), que conseguiu 26,6% dos votos, concorrendo os dois à segunda volta das eleições que decorrerá nos próximos dias 26 e 27 de janeiro.

Pró-russo e crítico da imigração, Milos Zeman, de 73 anos, mantém-se no poder desde 8 de março de 2013, assumindo uma posição também próxima da China e de Donald Trump.

A próxima volta é vista como um referendo ao Presidente checo, que tem sido alvo de várias críticas na Europa face à defesa de uma política anti-migratória. Milos Zeman alertou para o risco de a Europa receber grupos terroristas islâmicos, classificando a crise dos refugiados como uma “invasão organizada”.

A reeleição de Milos Zeman também poderá aumentar as hipóteses de o primeiro-ministro checo, Andrej Babiš, do movimento populista Aliança de Cidadãos Descontentes, formar Governo, uma vez que o Presidente manifestou o seu apoio ao bilionário, refere a Reuters.

Oito milhões de eleitores são chamados a votar na segunda volta das eleições presidenciais checas. Depois de 2013 estas são as segundas eleições por sufrágio universal na República Checa. Antes, o Presidente checo era eleito numa sessão conjunta dos deputados da câmara baixa do Parlamento e membros do Senado.