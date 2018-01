Mais de 70 feridos em desmoronamento na Bolsa de Jacarta

Um andar intermédio no interior da torre número dois da Bolsa de Jacarta colapsou esta segunda-feira. Pelo menos 72 pessoas ficaram feridas, tendo sido reencaminhadas para três hospitais diferentes em Jacarta, segundo informações da polícia local. O porta-voz da polícia de Jacarta, Argo Yuwono, garantiu que não houve vítimas mortais.

O desmoronamento deu-se por volta das 12h locais (5h em Lisboa), coincidindo com a hora de almoço dos funcionários, segundo os meios de comunicação locais. Mesmo assim, centenas de pessoas encontravam-se no edifício, entre eles um grupo de estudantes que realizava uma visita de estudo.

As causas do colapso ainda são desconhecidas e estão a ser apuradas. Argo Yuwono referiu à “Metro TV” que as causas do incidente estavam a ser investigadas e que a “prioridade são os feridos”. Yuwono garantiu também que o edíficio foi evacuado e posteriormente reaberto, o que tornou possível o regresso dos funcionários aos seus locais de trabalho.

A Bolsa de Jacarta situa-se no centro da capital indonésia e partilha o seu edifício com o escritório local do Banco Mundial.