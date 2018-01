Emirados Árabes acusam Qatar de intercetar avião comercial

O avião terá supostamente sido intercetado por caças do Qatar em espaço aéreo internacional

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciaram esta segunda-feira que caças do Qatar intercetaram um avião comercial, quando este se encontrava em espaço aéreo internacional numa viagem para o Bahrain. O Qatar rejeita contudo esta acusação.

“A Autoridade Geral de Aviação Civil recebeu uma mensagem de uma das transportadoras nacionais dos EAU lamentando que um dos seus aparelhos, num voo para Manama numa rota normal, foi intercetado por caças do Qatar”, refere a instituição em comunicado, “Tratava-se de um voo regular, serviço agendado de uma rota de voo conhecida com todas as aprovações e autorizações internacionais requeridas”, acrescenta a nota, que não deu mais detalhes, nomeadamente sobre qual a companhia aérea afetada.

As duas companhias aéreas dos EAU recusaram-se a prestar declarações sobre o caso.

Um porta-voz do Governo do Qatar declarou no Twitter que a acusação é “completamente falsa”, prometendo emitir esta segunda-feira uma declaração sobre o assunto.

O Comando Central da Força Aérea dos Estados Unidos, com base em al-Udeid, no Qatar, também não confirmou de imediato o caso. O tenente-coronel Damien Pickar, porta-voz da Força Aérea norte-americana, frisou contudo que não é costume fiscalizarem os voos e operações da força aérea do Qatar.

O caso, que ameaça aumentar a tensão na região, ocorre depois de a 5 de junho os Emirados Árabes Unidos, Bahrain, Egito e Arábia Saudita terem cortado as ligações aéreas e terrestres com o Qatar, acusando o seu regime de apoiar o extremismo e de desenvolver laços estreitos com o Irão.

O Qatar, que reatou relações diplomáticas com o Irão, nega financiamentos a extremistas.

Recentemente, o Qatar acusou caças dos EAU de terem violado o seu espaço aéreo por duas ocasiões, em dezembro e janeiro, e apresentou queixa nas Nações Unidas.