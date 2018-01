Raparigas menstruadas proibidas de atravessar rio no Ghana

A proibição, atribuída a um Deus do rio, impede as raparigas de irem à escola

Raparigas do Ghana foram proibidas de atravessarem o rio Ofin quando estão menstruadas e às terças-feira, segundo noticia a BBC.

A proibição - que impede as raparigas do distrito Upper Denkyira East, na região central do país, de irem às aulas nesses dias – é atribuída a um Deus do rio.

“Parece que os deuses são verdadeiramente poderosos, não são?”, questionou Shamima Muslim Alhassan da UNICEF. “Por vezes eu penso que nós temos que pedir alguma forma de responsabilização por estes deuses que continuam a impedir que muitas coisas aconteçam”, acrescentou.

A organização das Nações Unidas calcula que uma em cada dez raparigas da região não frequenta a escola quando estão menstruadas.