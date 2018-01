Assalto no Ritz. Polícia francesa recupera “todas as jóias” roubadas

A polícia francesa recuperou todas as jóias que foram roubadas na quarta-feira ao final da tarde das vitrinas de uma loja no Hotel Ritz, em Paris, anunciou uma fonte policial, disse uma fonte policial citada pela Reuters.

As jóias, no valor de cerca de 4,5 milhões de euros, terão sido encontradas num saco deixado cair por um dos cinco assaltantes durante a fuga. “Posso confirmar que todas as jóias foram encontradas num saco recuperado pelos agentes da polícia”, afirmou a fonte.

O assalto ocorreu na quarta-feira ao final da tarde (18h30, menos uma em Portugal). Cinco homens munidos de machados partiram as vitrinas de uma loja no Hotel Ritz, na Place Vendôme, uma zona histórica no centro de Paris. Três dos suspeitos foram capturados pela polícia ao fugirem das instalações e outros dois conseguiram escapar pelas traseiras do hotel.