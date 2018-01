Participantes em “casamento gay” presos na Arábia Saudita

O vídeo em que dois homens desfilavam lado a lado, um deles com um véu de noiva, enquanto outros lhes atiravam confétis sobre as suas cabeças, tornara-se viral

A polícia da Arábia Saudita anunciou a detenção de diversos homens que apareceram na semana passada num vídeo de “uma cena de um casamento gay”.

Na segunda-feira à noite, a Polícia de Meca indicou ter identificado “o transvestido e outras pessoas envolvidas no incidente”, acrescentando que foram detidos e o seu caso presente aos procuradores.

As detenções ocorrem após o vídeo - em que dois homens desfilavam lado a lado, um deles com um véu de noiva, enquanto outros lhes atiravam confétis sobre as suas cabeças – ter-se tornado viral na Internet.

A legislação saudita não tem restrições explicitas relativas à orientação sexual ou à identidade de género, mas os juízes recorrem aos princípios da lei islâmica para punir relações adulteras ou homossexuais ou outros atos “imorais”.