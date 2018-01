Mortes de civis em ataques aéreos quase duplicaram no espaço de um ano

Mais de 15 mil civis foram mortos por armas explosivas em 2017, um aumento de 42% face ao ano anterior. O cálculo é apresentado num inquérito global consultado pelo “Guardian”, que refere esta segunda-feira que o aumento exponencial coincidiu com o reforço dos ataques aéreos da coligação internacional anti-Daesh (o autoproclamado Estado Islâmico) no Iraque e na Síria, uma coligação liderada pelos Estados Unidos e que integra as forças de uma série de países árabes e europeus, incluindo o Reino Unido.

Deputados britânicos consultados pelo jornal dizem-se “profundamente preocupados” face a estes números e questionam os critérios legais em que o Ministério da Defesa se baseia para determinar se uma pessoa é ou não militante do Daesh na hora de bombardear bastiões do grupo extremista no Médio Oriente.

O Governo britânico continua a defender que não existem “provas credíveis” de que os ataques aéreos da coligação tenham resultado na morte de civis, isto apesar de o Exército norte-americano ter assumido em dezembro que já matou “não-intencionalmente” pelo menos 817 civis no Iraque e na Síria desde o início das operações anti-Daesh em 2014.

O inquérito citado pelo “Guardian” foi levado a cabo pela Action on Armed Violence, uma organização sem fins lucrativos dedicada a denunciar as baixas de civis por causa do recurso a armas explosivas; no seu relatório, o grupo sugere que o total de vítimas inocentes neste tipo de ataques aumentou 82% até 2017, passando de 4.902 mortes de civis confirmadas em 2016 para 8.932 no ano passado.

Os países mais afetados foram a Síria, onde o número de civis mortos aumentou em 55% para mais de 8 mil; o Iraque, onde houve um aumento de 50%, correspondente a um total de 3.271 mortos confirmados; e o Afeganistão, onde pelo menos 994 não-combatentes foram mortos ao longo de 2017.

Face às revelações, o presidente de um grupo parlamentar interpartidário dedicado a analisar o uso de drones pelas forças britânicas exigiu esta segunda-feira ao Ministério da Defesa que dê garantias de que está empenhado em reduzir o número de inocentes mortos, entre outras coisas através da divulgação dos seus critérios de identificação de inimigos em teatros de guerra.

“Um dos desafios que emergiu dos nossos esforços militares contra o ISIS [Daesh] no Iraque e na Síria é esta falta de clareza sobre os critérios legais que regem o Ministério da Defesa na hora de determinar um indivíduo que pertence ao ISIS”, refere Clive Lewis. “Fazer uma distinção efetiva entre aqueles que 'particiam em hostilidades ativas' e os que não o fazem é um pré-requisito para distinguir alvos legítimos de alvos civis.”

Os números apresentados no relatório, onde são citados vários incidentes individuais, são muito mais elevados do que as estatísticas oficiais, embora inferiores aos valores calculados por outros grupos que monitorizam guerras no estrangeiro. A Airwars, que analisa as mortes decorrentes da intervenção do Ocidente no Iraque e na Síria, coloca o total de baixas civis nos dois países em 2017 entre as onze mil e as 18 mil mortes. Uma reportagem da Associated Press publicada no final do ano passado apontava que, só em Mossul, pelo menos nove mil pessoas inocentes terão perdido a vida nos ataques aéreos da coligação contra o último bastião do Daesh no Iraque.

“Na tentativa de combater o terrorismo, as forças [ocidentais] estão a usar armamento aéreo contra grupos que consideram uma ameaça e, ao fazê-lo, estão a matar demasiados civis”, sublinha Iain Overton, diretor-executivo da Action on Armed Violence. “Isto levanta uma questão fundamental sobre as alegações da Força Aérea Real de que não existem provas de que haja civis a serem mortos nas suas operações.”

“Isto tem a ver com a guerra urbana, é por isso que estes números de loucos existem”, acrescenta Chris Woods, diretor da Airwars. “A guerra está a mudar-se para as cidades e não interessa se é a Rússia ou se é a coligação liderada pelos EUA ou se são as forças no terreno que estão a liderar estes ataques, o resultado para os civis nesses locais é sempre terrível. Parece haver zero interesse da parte da coligação ou do Governo iraquiano em compreender este nível de baixas civis de forma apropriada. Estamos a tornar-nos demasiado complacentes com as guerras urbanas e os Exércitos e os governos estão a minimizar os seus efeitos. Até cálculos da própria coligação mostram que houve mais civis a serem mortos pelas suas forças em 2017 do que nos anos de 2014, 2015 e 2016 combinados.”