Je suis Wolinski. Liberdade e humor à prova de bala, três anos depois do massacre

Três anos após o ataque à redação do Charlie Hebdo, no qual 12 pessoas morreram, entre as quais Georges Wolinski, o Museu Nacional da Imprensa dedica a primeira exposição de 2018 ao cartoonista francês, exaltando a liberdade de expressão que o fanatismo tentou silenciar

Ao sétimo dia do ano de 2015, o fanatismo não deu descanso e as trevas pousaram sobre a Cidade Luz. Uma quarta-feira aparentemente normal em Paris ficaria manchada de sangue, como uma ferida insanável na liberdade de expressão.

Passavam poucos minutos das 11h e na sede do semanário Charlie Hebdo realizava-se a habitual reunião de redação, quando dois homens, vestidos de negro, tomaram de assalto - a poucos metros da Praça da Bastilha - o número 10 da rua Nicolas-Appert.



Empunhavam kalashnikovs, com as quais desenharam um cenário de horror, em nome do profeta Maomé. Entre a sinfonia mortal das balas, pautada pela raiva dos irmãos Kouachi, um grito era disparado: “Allahu Akbar”. Depois ficou o silêncio. A morte. Um luto transversal a qualquer credo.



Doze pessoas perderam a vida no massacre. Oito trabalhavam para o jornal satírico e duas eram polícias. Um funcionário do prédio e um visitante também não foram poupados ao inferno desencadeado pelos atacantes. A tragédia não havia de ficar por ali e alastrava-se para os arredores parisienses. Quatro reféns num supermercado kosher de Porte de Vincennes e um agente da autoridade sucumbiram, posteriormente, aos ataques de dois outros elementos terroristas.

A democracia era atingida mesmo no coração da Europa, mas o mundo reagia, unido por uma frase: “Je suis Charlie”.Três anos passaram desde o atentado, mas permanece bem presente a memória e o Museu Nacional da Imprensa (MNI), no Porto, dedica a primeira exposição de 2018 a um dos mártires da chacina, o cartoonista Georges Wolinski.



A mostra, intitulada “Liberdade + Humor = Wolinski”, fica patente até 31 de março e são apresentados ao público mais de 70 livros de desenhos do irreverente cronista gráfico, sempre inconformado e omnipotente na sagacidade do traço, como uma arma contra o politicamente correto. Não é uma questão de fé: o humor de Wolinski permanece vivo, pronto para proclamar uma independência criativa, à prova de intolerância e sem o escudo de temas tabu.



“O Wolinski dizia-me sempre que eu podia convidá-lo para vir ao museu todos os dias, excepto à quarta-feira, porque era o dia da reunião da redação. Era o dia em que saía o jornal, em que analisavam aquela edição e preparavam a da semana seguinte”, recorda o diretor do MNI, Luís Humberto Marcos. Mas no dia 7 de janeiro de 2015, Luís telefonou várias vezes para o amigo, com quem tantas vezes almoçou na zona da Ribeira. “Logo que vi as primeiras notícias, liguei imediatamente para o telemóvel dele e apenas ouvia a gravação, a dizer que naquele momento não podia atender, para ligar mais tarde. Até que depois soube que ele era um dos que tinha sido atingido. Foi muito doloroso”, conta, em entrevista ao Expresso, durante uma visita guiada à exposição, inaugurada este sábado.



D.R.

Em nome de todos, pela liberdade de expressão. “Não podemos ficar em silêncio”



Mais do que uma homenagem individual, é um tributo à resistência de toda uma classe profissional. “Quisemos também que esta exposição marcasse a questão da liberdade de expressão, porque vemos que o jornalismo continua a ser uma profissão de grande risco. Morreram 65 jornalistas em 2017 e mais de 300 foram presos. Não podemos ficar em silêncio, porque, caso contrário, acabamos por deixar passar demasiadas mentiras como sendo verdades”, frisa o antigo jornalista Luís Humberto Marcos.

A exposição proporciona uma viagem que acompanha as diferentes facetas do jornalista de humor com mais livros publicados. O mais antigo foi lançado em 1970 e intitula-se “Il n’y a pas que la politique dans la vie”. As temáticas refletidas no legado artístico de Georges Wolinski demonstram uma atenção minuciosa e crítica a temas como a sexualidade, a política ou o ambiente. “Tinha uma tipologia de desenho e de participação cronística diferenciada”, considera Luís Humberto Marcos. “Ele trabalhava para o Charlie Hebdo com um determinado estilo, onde gozava mais, mas também fazia desenhos completamente distintos para o Paris Match ou para o Journal du Dimanche, com uma incisão mais política. Acreditava que o humorista tinha de ser um interveniente social de corpo inteiro e capaz de utilizar as diferentes linguagens a cada tipo de público”, complementa o dirigente do Museu Nacional da Imprensa.

Nesta mostra é possível encontrar quase toda a produção bibliográfica do autor, onde se inclui um livro com uma seleção dos trabalhos mais emblemáticos para o Charlie Hebdo, além de alguns álbuns com capas ilustradas por Wolinski, que também colaborou com o “L’Humanité” ou “Libération”, entre outras publicações. “Era um homem de uma grandeza enorme. Muita gente poderia achar que ele era uma estrela distante. Nada disso! Era alguém muito acessível e com o humor sempre na ponta da língua. Tinha uma cabeça extraordinária e umas mãos que sabiam traduzir exatamente o seu pensamento”, assevera o diretor do MNI.



Na sala de exposições permanentes do museu estão também espalhadas, entre o acervo de antigas máquinas tipográficas, aproximadamente 30 fotografias do cronista gráfico, registadas nas suas várias passagens pela Invicta, cidade liberal pela qual se apaixonou. “Uma das últimas coisas que me disse, durante uma visita em 2014, é que pretendia acabar os dias dele no Porto”, revela Luís Humberto Marcos. Wolinski morreu aos 80 anos sem concretizar esse desejo, quando estava ainda cheio de vida, com a personalidade desconcertante que manteve até ao fim.



Numa das fotografias aparece ao lado de Siza Vieira, no ano de 2006, quando foi apresentado oficialmente o troféu do PortoCartoon, festival do qual foi presidente do júri durante dez anos. Noutra surge, sorridente, ao lado do antigo Presidente da República Cavaco Silva, durante as festas de São João, segurando os tradicionais martelinhos sãojoaninos.



Ao longo dos anos, foram imensas as capas do Charlie Hebdo que geraram controvérsia, sobretudo as caricaturas de Maomé assinadas por Charb, editor e cronista gráfico do jornal satírico francês. Mesmo depois do ataque, os pilares editoriais mantiveram-se inabaláveis. A únicas crenças aceites são as de que o humor não tem limites e não existem temas intocáveis. Mas será que alguns dos desenhos poderiam ser potencialmente ofensivos? Essa foi uma pergunta colocada e debatida por muitos.



Na opinião de Luís Humberto Marcos, o problema está na forma como olhamos o cartoon. “O que é ofensivo é a interpretação. Sou da opinião de que não existem limites para a expressão artística e para o humor. Limites zero! O cartoon é muito simples e sintético. É como uma agulhada e só assim podemos criar pessoas com horizontes mais vastos. Temos sempre de respeitar o outro, por mais desconcertantes que possam ser as suas posições”, argumenta o antigo jornalista, para quem o humor “vivifica a democracia e a civilidade”.



O diretor do Museu Nacional da Imprensa defende ainda que “o humor é uma ferramenta fundamental de intervenção pública. É uma arte muito especial, que nos toca, e é talvez um dos melhores barómetros da sociedade. A subtileza que muitas vezes está presente numa caricatura e que nem sempre é aceite pelos poderes políticos mostra até onde vai a consciência democrática”. Para o dirigente, a mensagem mais importante extraída na sequência do ataque ao Charlie Hebdo, que motivou uma onda de solidariedade internacional, é que “o mundo não amoleceu, não se deixou ficar e a reação foi, de facto, muito forte”.



“Limpar o Planeta” no próximo PortoCartoon



A exposição “Liberdade + Humor = Wolinski” inicia a atividade cultural do Museu Nacional da Imprensa este ano, estando já a ser preparada a 20.ª edição do festival internacional PortoCartoon, subordinada ao tema “Limpar o Planeta”. “É um tema que pega numa preocupação mundial que é a destruição das condições de salubridade do planeta. É uma limpeza, desde logo, ambiental, mas para que isso aconteça é preciso haver também bons políticos”, afirma Luís Humberto Marcos, prosseguindo na explicação.

“Num momento em que temos dirigentes como Donald Trump ou ouvimos falar recorrentemente em paraísos fiscais, tudo isso afeta o ambiente democrático. Viver mais saudavelmente não passa só pelo ar que respiramos. É preciso limpar o planeta também da corrupção. Esperamos que os cartoonistas explorem o tema de um ponto de vista mais vasto do que as questões ambientais”, acrescenta o responsável e membro do júri do PortoCartoon, dinamizado pelo Museu Nacional da Imprensa, em articulação com o Ministério da Educação/Direção Geral da Educação.



O convite à participação é lançado aos cartoonistas de todo o mundo e os trabalhos podem ser enviados até 28 de fevereiro, sendo que o certame conta igualmente com os Prémios Especiais de Caricatura, destinados nesta edição a homenagear Woddy Allen e Amália Rodrigues, desafiando os participantes a exagerar os traços destas duas personalidades artísticas emblemáticas.



Uma das novidades é a Competição Juvenil, destinada a jovens estudantes, entre os 15 e os 25 anos. “É um salto que quisemos dar, passando para as escolas e fazendo com que os jovens possam deixar-se atrair por esta arte. Quem sabe se não surgirão alguns talentos que nos ajudem a compreender melhor e a valorizar a democracia através do humor”, conclui Luís Humberto Marcos.