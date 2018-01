Colisão entre petroleiro e navio de carga deixa 32 desaparecidos ao largo de Shanghai

Acidente a 160 milhas de Shanghai provocou um derrame de petróleo e deixou o petroleiro, proveniente do Irão, em chamas.

A colisão entre um petroleiro iraniano e um navio de carga chinês a 160 milhas náuticas de Shanghai deixou 32 pessoas desaparecidas e provocou um derrame de petróleo, segundo as autoridades chinesas.

O acidente ocorreu no sábado e deixou o navio petroleiro a arder, tendo as autoridades chinesas enviado para o local quatro embarcações de socorro e outras três para tentar remover o petróleo. A Coreia do Sul também enviou um barco e um helicóptero para apoiar as operações.

Segundo a agência Reuters, as 32 pessoas desaparecidas são todas da tripulação do petroleiro, um navio construído em 2008 e operado pela National Iranian Tanker Company. Os 21 membros da tripulação do cargueiro chinês foram todos salvos.

O petroleiro tinha partido do Irão e tinha como destino a Coreia do Sul, onde devia chegar este domingo. Transportava 136 mil toneladas de petróleo leve, equivalentes a pouco menos de 1 milhão de barris, com um valor comercial em torno de 60 milhões de dólares.