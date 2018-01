Luzes e sombras de Juan Carlos

Voltou ao mar, a sua grande paixão. Desfruta da navegação à vela como nos melhores anos de juventude. “O mar é a liberdade”, disse ao jornalista Quino Pettit, autor de uma recente reportagem na revista do diário “El País” sobre a vida atual de Juan Carlos de Borbón y Borbón, rei jubilado por decisão própria após 38 anos de reinado e que fez 80 anos a passada sexta-feira, 5 de janeiro.

Não se preveem festejos especiais, antes uma série de atos institucionais ao longo de 2018, em homenagem ao maior protagonista da história contemporânea de Espanha. Este ano comemora-se também o 40º aniversário da proclamação da Constituição espanhola. Também fará 80 anos a rainha Sofia, discretíssima esposa do muitas vezes vulcânico rei emérito.

Este acaba de ganhar em Vancouver (Canadá), com a sua equipa, o campeonato mundial da classe 6mR como patrão do barco “Bribón Gallant Movistar”, fundeado na localidade galega de Sanxenxo, onde Juan Carlos passa boa parte do seu tempo nos meses em que é possível navegar. A vitória numa competição oficial trouxe-lhe uma das mais íntimas satisfações dos últimos e amargos anos.

“É um desporto muito são, que fomenta a competição. Sempre fui muito competitivo, no desporto como na vida”, explicou o ex-monarca a Pettit. Foi das raríssimas ocasiões em que exprimiu opiniões a meios de comunicação. Em 1972, três anos depois de ter sido escolhido pelo ditador Francisco Franco, chefe de Estado, para lhe suceder com o título de rei, o jovem príncipe fez parte da equipa espanhola de vela nos Jogos Olímpicos de Munique. Não ganhou uma medalha, coisa que muito o frustrou. Passados 45 anos, é compensado com o triunfo em águas canadianas.

O artífice do êxito da transição espanhola para a democracia parece ter recuperado a estabilidade emocional, quebrantada nos últimos anos por uma série de erros próprios, circunstâncias alheias e o desgaste típico de um posto de alto risco. Juan Carlos mostra-se relaxado e, como sempre, empático, risonho e próximo. Aceitou as inevitáveis limitações físicas resultantes das roturas ósseas que o levaram ao bloco operatório 12 vezes, nove delas desde 2010, e que o obrigam a usar uma bengala de fibra de carbono para manter o equilíbrio. Acata disciplinadamente os pedidos do filho, Filipe VI, a quem representa em acontecimentos como tomadas de posse de Presidentes latino-americanos, a assinatura do acordo de paz na Colômbia ou o funeral de Fidel Castro. Parece ainda ter recuperado uma relação de alguma normalidade com Sofia, depois de anos de distanciamento patente e nem sempre cordial com a princesa grega com quem casou em Atenas a 14 de maio de 1962.

O rei-emérito superou, também, as aflições causadas pela decisão de Filipe VI de o afastar da vida pública nos meses posteriores à abdicação, numa tentativa deliberada de ocultar os feitos dos seus muitos anos de reinado para não trazer a lume os numerosos erros que forçaram o antigo rei a ceder o trono ao seu herdeiro. O mais duro destes desgostos atingiu Juan Carlos no verão passado, quando foi excluído, sem mais do que uma vaga explicação protocolar, da comemoração do 40º aniversário das primeiras eleições democráticas. O rei-emérito fez saber através dos seus próximos que não considerava justo que se tentasse esquecer o seu papel na transição. “Até convidaram as netas da Passionária [Dolores Ibarruri, antiga secretária-geral do Partido Comunista de Espanha] enquanto me deixavam de fora”, comentou com íntimos.

De Roma ao Estoril

Estes contrastes e avatares, luzes e as sombras, formaram uma parte fundamental da vida de Juan Carlos. Nascido em Roma depois de a sua família ter sido expulsa de Espanha, após a proclamação da República em 1931, conheceu as durezas do exílio em Itália, Suíça e, por fim, no Estoril, onde os seus pais se instalaram na Villa Giralda.

Chegou a Madrid em 1948, aos dez anos, fruto de negociação entre Franco e o pai, Juan de Borbón, herdeiro legítimo de Afonso XIII, à data o último monarca reinante. Franco alimentava o desejo de instaurar uma nova monarquia, mas distante das veleidades democratizantes e europeístas de Juan de Borbón. O jovem Juan Carlos (Juanito, como é conhecido na intimidade) tornou-se moeda de troca sujeita às flutuantes relações entre o seu pai e Franco, que se odiavam cordialmente.

Submetido com um grupito de eleitos a uma educação austera e disciplinada na serra madrilena, vigiado por precetores exigentes e antipáticos, o jovem futuro rei não foi muito feliz até se casar com Sofia. Escapam os anos que passou nas três academias militares. Antes disso sofreu a tragédia da morte do irmão mais novo, Afonso, causada pela manipulação imprudente por Juan Carlos de uma pistola de pequeno calibre do seu pai. No fim dos anos 60, com 31 anos, teve de gerir o distanciamento do pai devido à sua designação como sucessor de Franco, passando por cima dos legítimos direitos dinásticos do progenitor.

O impulso que Juan Carlos deu à democracia, mal Franco morreu, transformou-o num traidor para os partidários do regime que o colocara no trono e numa dúvida para quem defendia a modernização da Espanha anquilosada pela tirania. As suas intenções eram limpas: ao patrocinar uma Constituição que o privava de quase todos os poderes que poderia ter exercido, deu a entender que desejava um futuro democrático.

O rei ratificou a defesa das liberdades ao opor-se ao golpe de Estado militar de fevereiro de 1981, que fracassou. A aposta de Juan Carlos na modernização do país, o seu envolvimento nas instituições internacionais, mormente europeias, mas também com os países ibero-americanos, a representação de Espanha ao mais alto nível, o escrupuloso respeito pelo papel constitucional de moderador e árbitro, o seu carácter próximo e jovial e a preparação impecável do herdeiro são proezas atribuíveis ao agora octogenário.

Das mesmas raízes nascem, porém, as sombras que obscureceram os últimos anos de reinado e levam Juan Carlos I a abdicar em junho de 2014. A partir de 2010, em plena crise económica, as revelações sobre a sua acidentada vida sentimental, os contactos com personagens que vieram a ser declaradas delinquentes e presas (Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal…), as meias palavras, pouco desmentidas, sobre a sua fortuna pessoal, adquirida graças a alegados favores das monarquias do Médio Oriente, as viagens sem controlo tiveram um custo considerável para a popularidade de que gozava.

Essa circunstância foi agravada pela escassa proximidade das gerações mais jovens em relação ao franquismo e à transição democrática. O processo judicial contra a filha Cristina e o marido, Iñaki Urdangarín, implicados no “caso Nóos”, uma complicada rede de corrupção e desvio de fundos públicos, causou não só uma dor brutal ao pai como uma grave quebra para o prestígio da instituição monárquica. Cristina foi absolvida, mas o marido tem escassas esperanças de evitar um longo período de cadeia, estando um recurso pendente no Tribunal Supremo. O casal está afastado da vida oficial e foi despojado de títulos. Filipe VI evita qualquer relação com a irmã.

O episódio que mais degradou a imagem de Juan Carlos decorreu, não obstante, num remoto bosque do Botswana, na primavera de 2012. Nova rotura de anca do monarca fez com que se soubesse que, enquanto os espanhóis sofriam as consequências de uma duríssima crise, Juan Carlos participava em segredo numa caça ao elefante. Esta gafe exigiu um gesto inédito na história das monarquias europeias. Um rei em pleno exercício de funções pedia publicamente perdão pelos seus erros. “Sinto muito. Enganei-me e não voltará a acontecer”, disse um embaraçado Juan Carlos, em abril de 2012, perante as câmaras.

A marcha-atrás era impossível. Estava irremediavelmente aberta a rota da abdicação, consumada em junho de 2014 com a coroação do seu filho como Filipe VI. Hoje, Juan Carlos de Borbón y Borbón, figura crucial da história recente de Espanha e um dos monarcas mais lúcidos que ali reinaram, chega aos 80 anos tranquilo, respeitado e rodeado, uma vez mais, do carinho da maioria dos cidadãos.