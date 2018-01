Trump quer desbloquear exploração de petróleo e gás em grande parte das águas territoriais dos EUA

A administração de Donald Trump acabou de apresentar um controverso plano para permitir a exploração de petróleo e de gás natural em áreas protegidas do Pacífico e do Atlântico, uma iniciativa para os próximos cinco anos que passa por expandir a exploração de combustíveis fósseis à maior parte das águas territoriais da América continental, incluindo nas costas da Califórnia e do Maine, onde esta exploração está proibida há várias décadas.

O passo, classificado por ambientalistas como uma "cedência vergonhosa" do governo norte-americano aos caprichos da indústria petrolífera, vem concretizar a promessa de campanha de Trump de aumentar a produção doméstica de petróleo e de gás natural. O plano foi apresentado na quinta-feira pelo secretário do Interior, Ryan Zinke, como um empurrão necessário ao crescimento económico dos EUA.

"Há uma diferença clara entre a fraqueza energética e o poderio energético", declarou Zinke aos jornalistas. "Vamos transformar-nos na mais poderosa superpotência energética."

O Five Year Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Programme representa o mais ambicioso e abrangente plano de exploração petrolífera offshore dos EUA em várias décadas, e já está a angariar as críticas e a oposição de uma série de atores sociais, entre eles uma coligação de 60 grupos ambientalistas, de uma dezena de procuradores estatais e de mais de 100 legisladores norte-americanos do Partido Democrata e também do Republicano.

"Estas águas oceânicas não são o recreio pessoal do Presidente Trump", lê-se num comunicado subscrito por membros do Sierra Club, do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, da Liga dos Eleitores pela Conservação e outros grupos de proteção ambiental. "Elas pertencem a todos os americanos e o público quer que continuem a ser preservadas e protegidas, não vendidas a multinacionais petrolíferas."

Em reação ao anúncio, o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Paul Ryan, falou numa "grande notícia", mas nem todos os membros do partido no poder concordam, entre eles os governadores do Maryland, da Carolina do Sul e da Flórida — com este último a anunciar ontem que já pediu ao secretário do Interior que o receba para discutirem os problemas e riscos associados ao novo plano da administração Trump.

"A minha grande prioridade", sublinhou Rick Scott, "é garantir que os recursos naturais da Flórida são protegidos, razão pela qual propus alocar 1,7 mil milhões de dólares [1,41 mil milhões de euros] do Orçamento deste ano para a proteção ambiental."

A ele juntaram-se os governadores democratas dos três estados norte-americanos que partilham a costa do Pacífico — Califórnia, Oregon e Washington. "Durante mais de 30 anos a nossa costa partilhada tem sido protegida de mais exploração federal e faremos tudo o que for preciso para travar estas ações imprudentes e de vistas curtas", prometeram num comunicado conjunto.

O anúncio de Zinke na quinta-feira surgiu uma semana depois de o seu Departamento do Interior ter apresentado uma proposta para aliviar as regulações de exploração de petróleo e gás nas águas territoriais dos EUA, implementadas pela administração de Barack Obama face ao desastre ambiental de 2010 na plataforma Deepwater Horizon da BP, no Golfo do México. O incidente, que causou 11 mortos e que viu cinco milhões de barris de petróleo serem derramados no oceano, terminou com um acordo de indemnização histórico nos EUA, com a petrolífera britânica a aceitar pagar 20,8 mil milhões de dólares (mais de 17 mil milhões de euros) em compensações ao Estado.

Em abril, Donald Trump já tinha assinado uma ordem executiva que exigia ao Departamento de Zinke que reconsiderasse esta proibição imposta pelo seu antecessor. O plano agora apresenado ainda não tem data de implementação e deverá enfrentar uma série de obstáculos legais interpostos por vários estados costeiros dos EUA. "Ainda nada está decidido e o nosso departamento vai continuar a envolver-se com o povo americano para preparar um produto final", declarou ontem Zinke.