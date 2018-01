Supremo de Espanha mantém prisão preventiva de ex-vice de Puigdemont

O Supremo Tribunal de Espanha decidiu esta sexta-feira manter o líder independentista catalão, Oriol Junqueras, em prisão preventiva.

Os juízes do tribunal consideram não haver indícios que apontem para que o antigo número dois de Carles Puigdemont “tenha a intenção de abandonar a via seguida até agora”, havendo o risco de reincidir nos crimes de rebelião, sedição e má gestão de fundos que levaram à sua detenção há dois meses.

No auto em que dão conta da sua decisão, os magistrados do Supremo de Espanha sublinham que defender a independência de uma parte do território nacional espanhol é legítimo e que a Constituição admite a defesa de qualquer opção política, mas essa posição não pode implicar que se cometa qualquer delito. Por isso, acrescentam os magistrados, “não se pode falar de presos políticos”.

Oriol Junqueras tinha pedido ao tribunal para ser libertado de modo a poder “representar em liberdade” os catalães que votaram nele no dia 21 de dezembro e voltar para junto da família. O Ministério Público, porém, defendeu que Junqueras deveria continuar preso por ser provável, justificou, que venha a repetir os mesmos delitos, e sublinhou a “ausência de compromisso” de Junqueras para com a “legalidade constitucional”.

Líder da Esquerda Republicana Catalã (ERC), segundo partido independentista mais votado nas eleições catalãs (com 21.39 % dos votos) atrás do Juntos pela Catalunha de Carles Puigdemont, Junqueras ambiciona ser nomeado presidente do Governo regional caso Puigdemont, que fugiu para a Bélgica, não possa regressar à Catalunha para assumir esse cargo.

A primeira sessão do parlamento regional está convocada para 17 de janeiro. O primeiro debate de investidura terá de se realizar até 31 de janeiro e a votação no dia seguinte. Na ausência de um candidato eleito por maioria absoluta (68 em 135 deputados), haverá um segundo debate e nova votação, sendo aí necessária apenas uma maioria simples.