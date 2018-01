Coreia do Norte aceita proposta do Sul para discutir participação nos Olímpicos de Inverno

O regime norte-coreano aceitou esta sexta-feira a proposta da Coreia do Sul para se organizar um encontro de alto nível entre delegações dos dois países na próxima semana, um encontro marcado para dia 9 de janeiro que terá como principal objetivo discutir a participação de atletas norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro.

No início da semana, o líder nortenho Kim Jong-un já tinha declarado que enviar uma delegação aos Jogos Olímpicos, na cidade sul-coreana de PyeongChang, seria "uma boa oportunidade para demonstrar a união" dos norte-coreanos numa altura de crescente isolamento de Pyongyang por causa dos seus programas nuclear e de mísseis – que, ao longo de 2017, levaram o Conselho de Segurança da ONU e a administração dos Estados Unidos a reforçarem as sanções contra personalidades do regime.

O encontro de alto nível, o primeiro desde o final de 2015, terá lugar em Panmunjom, a chamada "aldeia da trégua", na fronteira entre os dois países, designada desde o final da guerra como o local onde representantes dos dois lados podem encontrar-se em segurança. Situada na zona desmilitarizada (DMZ) da Península Coreana, a aldeia é o local onde delegados norte e sul-coreanos se reuniram ao longo de décadas desde o final da Guerra da Coreia (1950-53), que terminou com um armistício mas sem um acordo de paz.

Segundo uma fonte oficial do gabinete presidencial da Coreia do Sul, a prioridade do encontro da próxima terça-feira serão os Jogos Olímpicos de Inverno. Mas de acordo com a agência sul-coreana Yonhap, os dois lados também aproveitarão o momento raro para "discutir a melhoria das relações Sul-Norte após a participação da Coreia do Norte nos Jogos estar confirmada". Para já, ainda não se sabe quem participará na reunião.

No início da semana, quando aproveitou o discurso de Ano Novo de Kim para sugerir a marcação deste encontro, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, tinha dito que os Olímpicos deste inverno representam "uma oportunidade inovadora" para melhorar as relações entre as duas Coreias, que tecnicamente continuam em guerra. Num pequeno sinal de progresso, indicativo da disponibilidade de Pyongyang para negociar com Seul, o regime norte-coreano decidiu esta semana restaurar a linha de comunicações diretas com o Sul.

À AFP, o Ministério sul-coreano da Unificação disse que a Coreia do Norte aceitou o seu convite para negociações presenciais esta sexta de manhã. "Os dois lados decidiram discutir questões de trabalho para este encontro através da troca de documentos", disse Baik Tae-hyun, porta-voz daquele ministério.

Para suavizar o percurso até aos Olímpicos, os EUA aceitaram esta semana um pedido da Coreia do Sul para suspender os seus exercícios militares conjuntos, que estavam marcados para a altura dos jogos, exercícios esses que Pyongyang vê como uma preparação para a invasão do seu território. O adiamento dessas operações militares, disse o secretário de Defesa norte-americano, Jim Mattis, não é mais que uma "questão prática" no âmbito das relações de "dar e receber" entre os dois aliados. Sob o acordo alcançado entre Washington e Seul, os exercícios terão lugar após o final dos Jogos Paralímpicos de Inverno, a 19 de março.

Esta manhã, o Japão fez questão de sublinhar também que a decisão "não tem como objetivo comprometer a crescente pressão sobre a Coreia do Norte", já que Tóquio, Washington e Seul continuam empenhados em "aumentar as pressões" ao regime de Kim. Ontem à noite, o primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abe, já tinha sublinhado essa ideia, ao reforçar que a Coreia do Norte continua a representar uma ameaça.

"Não é um exagero dizer que o ambiente de segurança à volta do Japão está no seu pior nível desde a II Guerra Mundial", declarou aos jornalistas. "Ao aumentar as pressões sobre a Coreia do Norte em conjunto com a comunidade internacional, pretendo fazer o meu melhor para resolver as questões nuclear e de mísseis."