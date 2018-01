Arábia Saudita interceta míssil balístico na fronteira do Iémen

A Arábia Saudita intercetou esta sexta-feira um míssil balístico sobre a província de Najrane, na fronteira com o Iémen. O anúncio foi feito horas depois de os rebeldes houthis terem reivindicado o lançamento de um míssil contra o país.

De acordo com o canal televisivo Al Masirah, o grupo rebelde anunciou, através de uma mensagem publicada no Twitter, o “lançamento bem-sucedido de um míssil de curto alcance – 400 quilómetros – de origem soviética, que teve como alvo instalações militares na Arábia Saudita”. Segundo os meios de comunicação sauditas, o míssil não provocou quaisquer danos.

A região de Najrane faz fronteira com as províncias iemenitas de Yauf e Saada, último bastião dos rebeldes houthis no noroeste do Iémen, que terá sido alvo de ataques aéreos por parte da coligação liderada pelos sauditas depois do lançamento do míssil, em retaliação, informou ainda o canal televisivo.

Trata-se do quarto míssil lançado pelos houthis contra a Arábia Saudita desde novembro passado, dois deles contra Riade, a capital, e o outro contra a cidade de Jamis Mushait, no sul do país. Em todos os casos, as forças sauditas intercetaram os projéteis evitando consequências de maior. No início de dezembro, os houthis tentaram atacar o aeroporto internacional em Riade e, no início de dezembro, uma reunião do governo no palácio real de Al Yamama. Já a Arábia Saudita, apoiada pelos EUA e outros países, lançou mais de 15 mil ataques aéreos contra os houthis desde março de 2015.

Mais de 8750 pessoas, muitas das quais civis, morreram até agora por causa da guerra no Iémen, segundo números da Organização Mundial de Saúde. O conflito começou em 2014 depois de os rebeldes houthis terem assumido o controlo de Sanaa, capital do Iémen, e começado a deslocar-se na direção de Aden, terceira maior cidade do país.