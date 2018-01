Trump vs. Bannon. Presidente ameaça abrir processo judicial contra ex-conselheiro

Os advogados de Donald Trump estão a ameaçar avançar com um processo judicial contra o ex-conselheiro da Casa Branca Steve Bannon por causa de um livro publicado esta terça-feira nos Estados Unidos, da autoria de Michael Wolff, que está a causar ondas de choque em Washington. Num primeiro passo, a equipa legal do Presidente norte-americano enviou ontem uma carta a Bannon a intimá-lo, acusando-o de ter violado um acordo de confidencialidade ao aceitar falar com o jornalista sobre o seu envolvimento na campanha de Trump, à qual se juntou em agosto de 2016, e também no governo, que integrou até ao verão passado.

Em "Fire and Fury: Inside the Trump White House", Wolff traça um retrato pouco abonatório da atual administração norte-americana e relata as tricas e guerrilhas dentro de um governo cujo líder é apresentado como incompetente e viciado em canais conservadores da televisão por cabo, entre eles a Fox News. Em poucas horas após a sua publicação, foram vendidos quase 49 mil exemplares do livro só na Amazon, colocando-o em primeiro lugar na lista de mais vendidos do site.

À ABC News, um dos advogados de Trump, Charles Harder, disse esta quarta-feira que o contributo de Bannon para o livro de Wolff "dá azo a numerosos casos judiciais incluindo por difamação, calúnias e quebra de um acordo de confidencialidade entre os nossos clientes", pelo que "ações legais estão iminentes". Na carta enviada por Harder ao ex-conselheiro do Presidente, ligado ao site de extrema-direita Breitbart News, o advogado acusa-o de ter "quebrado o acordo por, entre outras coisas, ter falado com o autor Michael Wolff sobre o sr. Trump e membros da sua família e da sua empresa, divulgando informações confidenciais ao sr. Wolff e fazendo declarações depreciativas, nalguns casos totalmente difamatórias, sobre o sr. Trump e sobre membros da sua família e da sua empresa".

No livro, Bannon descreve a conduta de Donald Trump Jr., o filho mais velho do Presidente, como um crime de "traição" e refere-se a Ivanka Trump, a filha mais velha do Presidente que é também sua conselheira, como uma pessoa "burra como um tijolo". No primeiro caso está em causa o famigerado encontro de Trump Jr. e de outros membros da atual administração, entre eles o marido de Ivanka e genro do Presidente, Jared Kushner, com uma advogada ligada ao Kremlin alegadamente enviada a Nova Iorque por Vladimir Putin porque o governo russo "queria ajudar" Trump a derrotar Hillary Clinton.

"Os conselheiros [de Trump] julgavam que iam ter mais tempo para se prepaparem para a publicação do livro", apontava ontem o "Washington Post". "Trump passou grande parte do dia enfurecido com o livro, dizem conselheiros e oficiais [da Casa Branca]. Enquanto isso, alguns conselheiros continuaram a tentar obter uma cópia do livro e até funcionários séniores como [Hope] Hicks ainda não o tinham consultado ao final da tarde."

Em conferência de imprensa, a porta-voz da Casa Branca declarou sobre o assunto: "Penso que furioso e enojado são palavras que certamente definem [a reação de Trump] considerando as alegações ultrajantes e totalmente falsas sobre o Presidente, a sua administração e a sua família."

Ao seu jeito sem filtros, o próprio Presidente atacou o ex-conselheiro num comunicado invulgarmente longo, um documento de 266 palavras que partilhou no Twitter e onde se lê que Bannon "não tem nada a ver comigo ou com a minha presidência" e que, "quando foi despedido do governo, perdeu não só o emprego como a cabeça" (foi afastado da administração em agosto do ano passado, um ano depois de se ter juntado à equipa de Trump).

Como acontece todas as quartas-feiras à noite, ontem Bannon apresentou o seu programa de rádio Breitbart News Tonight sem fazer referência à aparente guerra aberta com o Presidente. Quando um ouvinte ligou para a estação Sirius XM durante o programa e o questionou sobre o assunto, Bannon repetiu a mesma ideia que já tinha trasmitido depois de ter sido despedido no verão: "O Presidente dos Estados Unidos é um grande homem, toda a gente sabe que eu o apoio e sempre apoiei."