Trump anula comissão por ele criada para analisar suposta fraude eleitoral

O Presidente dos Estados Unidos anulou esta semana a comissão de fraude eleitoral criada sob as suas ordens, em maio do ano passado, para investigar a sua própria alegação de votos ilegais nas eleições de 2016, nas quais a sua rival democrata, Hillary Clinton, conquistou mais três milhões de votos populares que ele.

Em comunicado, a Casa Branca disse que muitos estados norte-americanos recusaram-se a cooperar com a comissão criada em maio do ano passado, depois de Donald Trump ter passado os primeiros meses no poder a garantir que só não venceu o voto popular porque houve "fraude eleitoral em massa" nas urnas.

No mesmo documento, a porta-voz da Casa Branca sublinhou que Trump decidiu dissolver a Comissão de Aconselhamento do Presidente sobre Integridade Eleitoral "em vez de se envolver em batalhas legais sem fim, à custa dos contribuintes". Os democratas acusaram o Presidente de ter criado esta comissão para tentar suprimir eleitores mais inclinados a votar no Partido Democrata.

Em novembro de 2016, Trump foi eleito Presidente dos Estados Unidos graças à vitória alcançada em três importantes estados com peso no Colégio Eleitoral, ficando, contudo, atrás de Clinton no chamado voto popular – a quantidade de votos depositados nas urnas pelos eleitores. Ao longo do seu primeiro ano na presidência, o empresário insistiu que na verdade ganhou o voto popular "se se deduzir os milhões de pessoas que votaram ilegalmente" – uma alegação nunca sustentada por quaisquer factos.

Face às acusações, várias autoridades eleitorais estatais disputaram a versão do Presidente publicamente e muitas recusaram fornecer à comissão as informações privadas exigidas sobre cada eleitor registado, incluindo nomes, moradas, filiação política e historial de voto.

A guerra sobre o voto popular começou com uma alegação sem fundamento de Greg Phillips, um autoproclamado especialista em fraude eleitoral, alinhado com os conservadores, que escreveu no Twitter: "O número de votos por não-cidadãos excede os três milhões." Disseminado por sites alternativos de direita como o Infowars, o tweet foi apanhado pelo Presidente e usado por este para acusar estados tendencialmente democratas de terem autorizado que pessoas não-elegíveis para votar fossem às urnas.

Segundo o site Snopes.com, dedicado à verificação de factos, existem "zeros provas" de que "imigrantes ilegais" tenham participado nas presidenciais de 2016. O Politifact apresentou os resultados de uma investigação que sugerem que houve apenas 56 instâncias de votos por não-cidadãos entre 2000 e 2011. Um estudo do Pew Research Center em 2012 já tinha apurado que, durante esse período, milhões de registos de eleitores foram considerados inválidos porque as pessoas já tinham morrido ou mudado de estado, mas que existem "zero provas" de fraude.