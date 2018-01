Temporal na Europa provoca três mortos

As imagens que chegaram de toda a Europa nas últimas horas não deixam margem para dúvidas: a tempestade Eleanor fez grandes estragos e matou três pessoas, ferindo mais de 20.

Duas pessoas foram arrastadas pela forte ondulação quando se encontravam na zona costeira do País Basco, e um esquiador perdeu a vida ao ser atingido por uma árvore quando esquiava na estância de Morillon, nos Alpes franceses. Em França, quinze pessoas ficaram feridas em incidentes registados um pouco por todo o país, quatro delas com gravidade. Em Paris, a Torre Eiffel esteve temporariamente encerrada, tal como alguns parques da cidade.

O mau tempo também atingiu partes da Alemanha e da Áustria, onde perto de 20 esquiadores tiveram de ser resgatados de um teleférico onde seguiam, em Kitzbühel. Em muitos dos casos, os ventos ultrapassaram os 140 km/h.

Na Suíça, um comboio descarrilou por causa dos fortes ventos, que também obrigaram ao cancelamento de centenas de voos no aeroporto de Amesterdão, na Holanda.

No Reino Unido, que deverá sofrer o impacto do temporal durante o dia de quinta-feira, já há relatos de milhares de habitações sem eletricidade. As autoridades lançaram, entretanto, o alerta de inundações. Algumas zonas da Escócia, sobretudo Dumfries e Galloway, e do País de Gales, também podem ser afetadas pelas cheias.