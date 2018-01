Ex-diretor da campanha de Trump recorre à Justiça para minar inquéritos à ingerência russa

O homem que dirigiu a campanha presidencial de Donald Trump e que em outubro foi indiciado por crimes de fraude fiscal e de outra índole abriu na quarta-feira um processo judicial contra o procurador Robert Mueller, apresentando um requerimento em tribunal para que sejam impostos limites à sua autoridade para investigar a ingerência da Rússia nas eleições de 2016 e o alegado conluio entre a equipa do Presidente norte-americano e elementos ligados ao Kremlin.

O passo pouco usual dado por Paul Manafort na quarta-feira surge enquadrado nos crescentes esforços do Partido Republicano para desacreditar a investigação de Mueller, numa altura em que o antigo diretor do FBI continua a apertar o cerco a pessoas ligadas ao Presidente por causa das suspeitas de colaboração com as autoridades russas para garantir a eleição de Trump em novembro de 2016 — um inquérito que Trump tem classificado repetidas vezes como uma “caça às bruxas”.

Na semana passada, e já depois de ter rejeitado os rumores de que continua a tentar travar a investigação de Mueller, o Presidente disse esperar que o conselheiro especial o trate de forma justa. A referência surgiu depois de os seus advogados o terem aconselhado a não criticar diretamente o investigador, um republicano muito respeitado pelos dois partidos, que dirigiu o FBI entre 2001 e 2013 e que foi nomeado pelo vice-chefe do Departamento de Justiça para liderar as investigações à atual administração após Trump ter despedido o diretor do FBI, James Comey — alegadamente porque este se recusou a suspender um desses inquéritos a seu pedido.

Nos últimos meses, vários apoiantes do Presidente têm estado a reforçar os ataques à equipa de Mueller depois de quatro ex-conselheiros da campanha de Trump terem sido indiciados por uma série de crimes. Os processos ontem abertos por Manafort ecoam uma das acusações mais repetidas por esses apoiantes, a de que nenhuma das acusações formais contra elementos próximos de Trump está diretamente ligada à ingerência russa e ao alegado conluio da equipa de Trump.

Manafort alega que Mueller foi longe de mais ao indiciá-lo por fraude fiscal e lavagem de dinheiro no âmbito da investigação à Rússia, crimes que terá cometido enquanto agente de lóbi antes de se juntar à equipa de Donald Trump, e exige que o procurador e o vice-secretário do Departamento de Justiça, Rod Rosenstein, sejam afastados dos inquéritos, sob o argumento de que Rosenstein deu demasiada autoridade a Mueller para investigar “qualquer coisa com a qual se cruze nessa investigação, por mais remota que seja”.

O “New York Times” refere que os processos interpostos por Manafort enfrentam grandes obstáculos, em primeiro lugar porque Rosenstein já declarou publicamente que deu aval a todas as ações tomadas por Mueller ao longo do inquérito. A estratégia do queixoso é, “uma manobra legal inteligente” que tem como objetivo forçar os procuradores a revelarem detalhes sobre a abrangência das suas investigações, mas em última instância não deverá ter sucesso. “Se o objetivo último é continuar a tentar minar a credibilidade de Mueller e da sua equipa, [os processos] podem ter algum valor”, explica Jimmy Gurulé, professor de Direito da Universidade de Notre Dame (Indiana) que integrou o Departamento da Justiça de George W. Bush. “Ainda assim, em termos de estratégia legal, é muito improvável que [Manafort] prevaleça.”