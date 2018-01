ADN de bebé indica que os primeiros americanos descendem de uma única vaga migratória da Sibéria

Os restos mortais de um bebé de seis semanas, com cerca de 11 500 anos, encontrados no Alasca, estão a permitir reescrever a história dos primeiros nativos americanos

A comunidade nativa americana batizou-a como Xach’itee’aanenh t’eede gay, a Rapariga do Nascer do Sol. Viveu apenas seis semanas há cerca de 11 500 anos e os seus restos mortais, descobertos no Alasca em 2013, fornecem agora aos investigadores fortes indícios de que, afinal, os primeiros nativos americanos são todos descendentes de uma única vaga migratória da Sibéria ocorrida há mais de 20 mil anos.

O seu ADN indica que a menina pertencia a uma população nativa americana anteriormente desconhecida, que os académicos designaram como beringios ancestrais.

A comunidade cientifica pensa que os primeiros habitantes do continente atravessaram da Rússia para o Alasca através do Estreito de Bering, que submergiu no final da primeira Era Glaciar. Mas continuava a não se saber quando tal teria acontecido e se houve apenas um grupo fundador ou vários.

O novo estudo - que integrou investigadores das universidades de Cambridge e de Copenhaga e cujas conclusões foram agora divulgadas na publicação cientifica “Nature” - indica que a informação genética da Rapariga do Nascer do Sol não coincide com os dois ramos de Nativos Americanos anteriormente identificados, designados como os do Norte e os do Sul.

Ela - assim como outra rapariga, cujos restos mortais foram descobertos no Alasca em 2015 – pertenciam aos beringios ancestrais. Outras análises indicaram contudo que se trata de um ramo da mesma população dos grupos dos nativos do Norte e do Sul, mas que se terá separado anteriormente na História.

“Os beringios ancestrais diversificaram-se a partir de outros nativos americanos antes de qualquer população americana ancestral ou ainda viva (cujo genoma tenha sido) sequenciado até agora. Basicamente vêm de uma população de um grupo ancestral que era comum a todos os nativos americanos, de modo que os dados da sequência genética deram-nos um enorme potencial para responder a questões relacionadas com o primeiro povoamento das Américas”, afirmou Eske Willerslev, do St John’s College, da Universidade de Cambridge.

“Conseguimos mostrar que as pessoas provavelmente chegaram ao Alasca há mais de 20 mil anos. Foi a primeira vez que tivemos provas diretas de genomas que indicam que todos os nativos americanos vêm de uma única população original, através de um único movimento migratório fundador”, acrescentou.