Manifestações no Irão: “O sangue nas nossas veias é um presente para o nosso líder”

Milhares de pessoas estão a participar nesta quarta-feira em manifestações a favor do regime iraniano em diversas cidades do país, surgindo em contraponto com o crescendo de protestos de descontentamento com o líder Ayatollah Ali Khamenei que causaram pelo menos 21 mortos nos últimos dias.

A televisão estatal mostrou imagens de manifestações pró-governamentais em Kermanshah, Ilam e Gorgan, onde se agitavam bandeiras do Irão e exibiam fotografias de Khamenei.

“O sangue nas nossas veias é um presente para o nosso líder” e “O nosso líder não está só” foram algumas das frases gritadas pelos manifestantes.

Poucas horas antes o líder iraniano acusou os inimigos do país de estarem a fomentar a agitação política.

Os iranianos começaram por sair para as ruas em protesto contra o aumento de bens alimentares, mas as manifestações acabaram por dar lugar a acusações de corrupção e a pedidos pela demissão de Ali Khamenei.

Registos difundidos nas redes sociais deram conta da violenta atuação da polícia de intervenção que tentou conter os protestos em diversas cidades.

Mais de 450 manifestantes foram detidos na capital, Teerão, nos últimos dias, ao que se somaram outras centenas de pessoas detidas noutros pontos do país, segundo referiram as fontes oficiais. Um responsável judicial indicou que alguns podem vir a ser condenados à pena capital.

“Os agitadores conspirativos devem ser executados”, entoaram este quarta-feira aqueles que saíram à rua expressando o seu apoio ao regime, ao mesmo tempo que exibiam pósteres que indicavam que as “mãos ocultas” dos Estados Unidos, Israel e Reino Unidos deveriam ser cortadas.