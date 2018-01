Guterres satisfeito com retoma de comunicação entre Coreias

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, congratulou-se esta quarta-feira pela reabertura de um canal de comunicação entre as duas Coreias, revelou um porta-voz da ONU, na conferência de imprensa diária.

"É sempre um desenvolvimento positivo a existência de um diálogo entre as Coreias do Norte e do Sul", referiu Farhan Haq, em alusão ao facto de os dois países vizinhos terem esta quarta-feira retomado a ligação telefónica transfronteiriça (telefone vermelho), que tinha sido desligado em 2016.

Esta reativação ocorre após uma oferta de diálogo que partiu de Seul, respondendo ao desejo do líder norte-coreano Kim Jong-Un, que falava de uma participação nos Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro, na Coreia do Sul.

A embaixadora dos EUA para as Nações Unidas, Nikki Haley, afirmou na terça-feira que este diálogo seria "simples", com as armas nucleares norte-coreanas a ficarem de fora.

O porta-voz para o departamento de Estado, Heather Nauert, estimou que o líder da Coreia do Norte, com as suas aberturas, "poderia estar a tentar uma brecha" entre Seul e Washington.

As relações entre as duas coreias têm sido tensas desde a Guerra da Coreia (1950-1953) e diversos inicidentes graves ocorreram já entre os dois países.