Ex-diretor da CIA diz que não é com “fanfarronice” que Trump resolve a questão do Irão

“A Fanfarronice não é nem uma estratégia nem uma forma de exercer o poder e influência dos Estados Unidos”, escreveu o ex-diretor da CIA, John Brennan, numa mensagem que deixou no Twitter esta quarta-feira, criticando fortemente o modo como o atual Presidente norte-americano tem lidado com a questão do Irão.

“Com toda a condenação do Irão e do acordo nuclear no último ano, a administração de Trump desperdiçou uma oportunidade de dar força aos reformistas em Teerão e as perspetivas de uma reforma política pacífica no Irão”, referiu.

Brennan foi o responsável da CIA durante a presidência de Barack Obama e considera que Trump está a deitar fora o acordo que fora alcançado e a possibilidade de mudanças pacificas no país. As criticas surgem um dia depois de Trump ter expresso, também no Twitter, o seu apoio às manifestações contra o regime iraniano que têm estado a ter lugar naquele país, ao mesmo tempo que criticou a anterior política de Obama.

“O povo do Irão está finalmente a agir contra o seu regime brutal e corrupto. Todo o dinheiro que o Presidente Obama tontamente deu, foi para o terrorismo e para os seus ‘bolsos’. O povo tem pouca comida, grande inflação e nenhuns direitos humanos. Os Estados Unidos estão atentos!”, escreveu Trump na terça-feira.