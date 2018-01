Pelo menos 20 pessoas morreram em cinco dias de protestos populares no Irão

Pelo menos nove pessoas morreram em confrontos entre manifestantes e forças de segurança do Irão, noticiou esta terça-feira a televisão estatal iraniana. Ao todo, pelo menos 20 pessoas perderam a vida ao longo dos últimos cinco dias de manifestações.

De acordo com a mesma fonte, seis pessoas foram mortas durante um ataque contra uma esquadra da polícia na cidade de Qahdarijan. Os confrontos começaram quando manifestantes tentaram roubar armas da esquadra, noticiou o canal.

A televisão estatal iraniana acrescentou que um rapaz de 11 anos e um homem de 20 foram mortos na cidade de Khomeinishahr, enquanto um membro dos Guardas da Revolução morreu na cidade de Najafabad.

As duas cidades situam-se na província de Isfahan, no centro do país, a cerca de 350 quilómetros a sul de Teerão.

Os protestos começaram na quinta-feira passada, na cidade de Mashhad, inicialmente contra a subida dos preços dos alimentos e contra a corrupção no governo e empresas.

As manifestações alastraram-se entretanto a várias cidades do país, com palavras de ordem contra o Governo e contra o líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei.