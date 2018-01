Mais de 300 atrizes de Hollywood lançam campanha de combate ao assédio sexual

Mais de 300 atrizes, guionistas, produtoras e realizadoras dos EUA lançaram, esta semana, um projeto para combater o assédio sexual na indústria cinematográfica norte-americana e noutros locais de trabalho, uma iniciativa batizada “Time’s Up” (‘Acabou-se o tempo’, numa tradução livre) que foi anunciada, na segunda-feira, numa página de anúncios do jornal “The New York Times”, na sua primeira edição impressa de 2018.

O projeto é descrito pelas signatárias como “uma convocatória de mudança das mulheres [da área] do entretenimento a mulheres de toda a parte” e surge depois de os últimos meses de 2017 terem ficado marcados por uma série de alegações de assédio e violência sexual contra poderosos elementos da indústria cinematográfica, entre eles o produtor Harvey Weinstein, por dezenas de mulheres, incluindo muitas atrizes famosas — e por um movimento na internet, o #metoo (eu também), que levou à partilha dessa expressão mais de seis milhões de vezes no Twitter e no Facebook entre outubro e dezembro.

A campanha, que conta com o apoio de mulheres famosas de Hollywood como Natalie Portman, Reese Whiterspoon, Cate Blanchett, Eva Longoria e Emma Stone, já angariou mais de 13 milhões de dólares (10,8 milhões de euros); o objetivo é chegar aos 15 milhões (12,45 milhões de euros). O dinheiro será usado para financiar o apoio e aconselhamento legal a vítimas de assédio sexual nos seus locais de trabalho, incluindo homens, sobretudo pessoas cujos empregos não lhes permitam defender-se de avanços indesejados de clientes, colegas e patrões — por exemplo, trabalhadores de fábricas e da indústria agrícola ou empregados de mesa.

Numa “carta solidária” publicada no seu website, a equipa da Time’s Up refere que “a luta das mulheres para se erguerem e serem ouvidas” tem de acabar, porque “acabou o tempo deste monopólio impenetrável” de poderosos que abusam das suas posições de poder para assediarem colegas de profissão. Na carta, dirigida “a todas as mulheres que já tiveram de defender-se de avanços sexuais indesejados”, as signatárias sublinham que tal assédio muitas vezes não tem fim porque “os perpetradores e empregadores podem nunca vir a enfrentar as consequências” das suas ações.

Na missiva, as atrizes pedem que se dê respostas efetivas às “desigualdades de género e ao desequilíbrio de poder” em locais de trabalho e sublinham que é preciso que haja mais mulheres em posições de autoridade e mais igualdade salarial entre sexos. Entre outras coisas, as organizadoras e patrocinadoras da campanha, que dizem ter sido inspiradas por uma carta que lhes foi enviada por mais de 700 mil funcionárias em novembro, querem usar o dinheiro angariado para promover legislação que penalize as empresas que toleram uma cultura de assédio sexual e para lutar contra o recurso a acordos de confidencialidade que, muitas vezes, ajudam a proteger os responsáveis por abusos e assédio.