EUA querem reunião de urgência do Conselho de Segurança ONU por discutir Irão

Os EUA pretendem que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) faça uma reunião de urgência para analisar os protestos no Irão.

"As liberdades consagradas na Carta das Nações Unidas estão a ser atacadas no Irão", afirmou a embaixadora do país na ONU, Nikky Haley, em declarações aos jornalistas.

Segundo Haley, a ideia é que haja também outra reunião de urgência no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, para analisar o mesmo tema.