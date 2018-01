Duas notícias sobre um vídeo do Ministério da Defesa da Rússia com... cachorrinhos fofos

A notícia chegou esta manhã através da conceituada agência norte-americana Associated Press e rezava mais ou menos assim: “As Forças Armadas russas acabam de revelar a sua última arma de tecnologia ponta num vídeo de feliz Ano Novo: cachorrinhos fofos”.

E prosseguia: “Depois de um ano a exibir o seu poder militar na Síria, o ministro da Defesa adotou uma abordagem mais delicada. O vídeo de um minuto mostra dezenas de cachorros a partilharem comida. Cães mais velhos surgem em brincadeiras com militares não identificados.”

Conta ainda a Associated Press que as Forças Armadas Russas têm ao seu serviço mais de 3000 cães e que aqueles que são treinados neste Centro de Reprodução Canino, nos arredores de Moscovo, estão entre os “mais condecorados”.

E remata: “Este centro ganhou uma competição internacional no verão passado onde competiu com forças caninas da Bielorrússia, Egito, Irão e Uzbequistão”.

Não é difícil antever o efeito na opinião pública norte-americana (e até do restante mundo ocidental) da abordagem seguida pela Associated Press. Num mundo dominado pela tecnologia, o último grito de guerra na Rússia são cachorros. Quem lê a notícia não pode deixar de sorrir à boleia de tamanha ridicularia. E pensar que, afinal, não passará de fait-divers para distrair o leitor entre temas densos e conquistar likes em redes sociais.

Numa manhã parca em noticiário, a “estória” da Associated Press surge reproduzida em sites de referência como o “The New York Times” ou o “The Washington Post”.

Do outro lado do mundo, a agência Sputnik, sucessora da estatal RIA Novosti, limita-se a constatar o óbvio: “Ministério da Defesa publica vídeo com cachorrinhos para desejar aos russos um Bom Ano”.

Na edição inglesa do seu site conta que o vídeo com a duração de 1m19s — publicado no primeiro dia do ano no YouTube — foi recebido com “entusiasmo” pelos utilizadores do popular site norte-americano esmagados por esta “overdose de fofura”. À hora a que esta notícia foi publicada tinha 30.252 visualizações, 645 likes, 16 dislikes e 46 comentários. Assim vai a guerra noticiosa entre russos e norte-americanos, onde as primeiras vítimas são, para já, os próprios jornalistas.