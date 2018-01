Kim Jong-un entrou em 2018 com avisos aos EUA e o desejo (inédito) de dialogar com os vizinhos a Sul

O líder da Coreia do Norte aproveitou o final do ano para, no seu discurso à nação, avisar os Estados Unidos da América que mantém "sempre em cima da mesa" um botão para lançar um ataque nuclear. No discurso, transmitido pela televisão estatal esta segunda-feira, Kim Jong-un declarou que Washington nunca será capaz de espoletar uma guerra e voltou a garantir que os últimos mísseis balísticos intercontinentais testados pelas suas forças em 2017 têm alcance suficiente para atingir qualquer zona da América continental. "Isto é a realidade, não é uma ameaça."

Apesar da retórica bélica, o discurso ficou marcado por uma atitude de pacificação em relação ao Sul, com Kim a dizer-se "aberto a dialogar" com o governo sul-coreano. Durante a campanha para as presidenciais sul-coreanas no ano passado, e já depois de ter sido eleito, Moon Jae-in convidou Pyongyang a sentar-se à mesa de negociações. Até agora, a Coreia do Norte não tinha respondido ao convite, pelo que o discurso de Kim neste início de ano está a levar alguns analistas a anteverem um possível "descongelamento" da crise nuclear que esteve em crescendo ao longo de 2017.

Confrontado pelos jornalistas com as ameaças de Kim, Donald Trump respondeu com um "vamos ver" , meses depois de ter prometido "aniquilar" a Coreia do Norte se o país continuar a pôr em risco a segurança dos norte-americanos. O ano que terminou ontem foi marcado por um crescendo de ameaças e tensões entre os dois líderes e pelos avanços de Pyongyang nos seus programas nuclear e de mísseis, que levaram o Conselho de Segurança da ONU a aprovar uma série de novas sanções contra o hermético regime de Kim.

Esta manhã, o líder norte-coreano voltou a enfatizar a importância desses programas, mas deixou implítico que ainda falta ultrapassar algumas barreiras até concretizar a aspiração de transformar a Coreia do Norte numa potência nuclear. "Temos de produzir ogivas nucleares e mísseis balísticos em massa e também acelerar o seu desenvolvimento", sublinhou.

Também pareceu moderar o tom antagonístico contra os vizinhos e sugeriu que poderá enviar uma equipa para as Olimpíadas de Inverno, que vão decorrer em Seul em fevereiro. "O ano de 2018 é um ano importante tanto para o Norte como para o Sul, com o Norte a marcar o seu 70.º aniversário e o Sul a organizar os Jogos Olímpicos de Inverno. Devemos descongelar as relações Norte-Sul, para transformar este ano importante num ano que ficará guardado para a História da nação."

Reagindo às declarações, um porta-voz do Presidente sul-coreano disse que o gabinete de Moon "sempre deixou clara a sua vontade de dialogar com a Coreia do Norte em qualquer altura e em qualquer lugar" e acrescentou: "Esperamos que as duas Coreias se sentem e encontrem uma solução para reduzir as tensões e estabelecer a paz na península coreana."

Contactado pela BBC para comentar a alteração de postura de Pyongyang, Youngshik Daniel Bong, investihador de Estudos Norte-Coreanos no Instituto de Yonsei, cita uma tentativa de Pyongyang criar um fosso entre Seul e Washington. "A Coreia do Norte normalmente ignora a Coreia do Sul, mantendo a posição de que enquanto 'potência nuclear' vai lidar com os Estados Unidos à sua maneira. Parece que, ao envolver o Sul, [Kim] espera criar um distanciamento entre a Coreia do Sul e os EUA."